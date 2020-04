FANO – Se il pubblico non può andare a teatro allora sarà il teatro ad entrare in ogni singola casa. E’ questo di fatto l’intento dell’iniziativa RaccontARTI lanciata della Fondazione Teatro della Fortuna, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini. In un momento storicamente così delicato, riscoprire la bellezza e l’importanza dell’arte può essere un valore aggiunto alla quotidianità di ognuno di noi.

L’idea è semplice quanto efficace: restare vicini al pubblico e raccontare l’universo del teatro in maniera trasversale attraverso il nuovo canale YouTube della Fondazione.

L’iniziativa è stata presentata sabato 18 aprile da Catia Amati, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, e Saul Salucci, presidente dell’Orchestra Sinfonica Rossini, ed ha trovato il plauso anche del primo cittadino Massimo Seri: «Una bellissima iniziativa che ci racconta di una città viva e piena di idee. La serie online del Teatro della Fortuna, è un modo sicuro ed efficace per raccontare il teatro e le arti in un momento in cui la sicurezza riguarda ogni aspetto della nostra vita privata e sociale».



Il primo appuntamento con RaccontARTI è per mercoledì 22 aprile, alle 17: da questa data in poi, per dieci settimane, il Maestro Paolo Rosetti, segretario artistico dell’Orchestra Rossini, e Maria Chiara Mazzi, professoressa di storia della musica al Conservatorio Rossini, condurranno il pubblico in un viaggio attraverso il teatro e le arti, raccontate da artisti ed interpreti. Il primo ospite d’eccezione sarà Nicola Alaimo, stella della lirica internazionale.



Per poter prendere parte a questa full immersion sensoriale basta iscriversi gratuitamente al canale YouTube del Teatro della Fortuna.