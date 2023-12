Al teatro La Fenice di Senigallia lo spettacolo di Ferzan Ozpetek “Mine vaganti”

Appuntamento al teatro La Fenice martedì 19 e mercoledì 20 dicembre con Francesco Pannofino, Loredana Cannata, Erik Tonelli, Carmine Recano e Simona Marchini per un racconto sul coming out in un paesino di provincia

SENIGALLIA – Grandi nomi per lo spettacolo di Ferzan Ozpetek in scena martedì 19 (in abbonamento) e mercoledì 20 dicembre (fuori abbonamento) all’interno della stagione del teatro La Fenice di Senigallia. Francesco Pannofino, Loredana Cannata, Erik Tonelli, Carmine Recano e Simona Marchini sono i protagonisti di “Mine vaganti”, sul palco assieme a Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Jacopo Sorbini, Sergio Toscano.

Un cast corale che sdrammatizza alcuni momenti salienti dell’omonima pellicola; una sceneggiatura e una regia rivisitate per potersi adattare al teatro lasciando intatto però l’umorismo e la malinconia di una rivelazione in un piccolo paesino dove il coming out fa ancora scandalo. Perché è un racconto di storie personali, di scelte sessuali, di fatica a adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai irreversibile.

La trama è incentrata sulla famiglia Cantone, proprietaria di un grosso pastificio, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per aprirsi ai suoi cari e vivere nella verità.

Prodotto dalla società Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, lo spettacolo può vantare scene di Luigi Ferrigno, costumi di Alessandro Lai, luci di Pasquale Mari.

Informazioni e biglietti: teatro La Fenice 071 7930842 e 335 1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30] fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071/2072439 amatmarche.net. Inizio spettacolo ore 21.