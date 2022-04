FERMO- La Stagione Culturale dell’Unione Comuni Valdaso prende il via con un altro weekend all’insegna del teatro e della poesia. Sabato 9 aprile, alle ore 21.15, Mari Rinaldi porterà in scena al Teatro comunale di Campofilone “Marioska”, una commedia metropolitana che presenta ed intreccia le storie di quattro donne molto differenti, le cui vicende si incroceranno in una cittadina di provincia nell’arco di una notte, accomunate da eventi inaspettati e capovolgimenti di apparenze. Ada è una nonna con un occhio al futuro e il cuore nel passato. Albina si punisce per una trasgressione incompiuta. Gianna è ispettore di Polizia e compensa la solitudine con umorismo caustico. Milena è una giovane madre con il sogno del diritto di un lavoro per sempre. Fra loro un coro di voci differenti e le aberrazioni finali dell’uomo benpensante. Ma forse a queste si può rispondere (ingresso 8 euro/tel. 0734932775).

Domenica 10 la poetessa Stefania Pasquali sarà ospite del Comune di Lapedona, nella splendida Chiesa San Nicolò e Martino. L’incontro, che avrà inizio alle ore 17, sarà incentrato sul suo libro “Le poesie del mare in versi sciolti”. Ospiti d’onore Simonetta Simonetti, storico dell’arte, e lo scultore Giorgio Baldoni. Voci recitanti del Laboratorio SpaziArte saranno Anna Del Papa e Angelo Talamonti (ingresso libero / tel. 0734936321).