Stupor Noctis, il museo Federico II di Jesi lancia il festival artistico

Il tema selezionato per quest’anno sono le Arti Liberali e Meccaniche. Numerosi gli appuntamenti, per tutte le età, fino al mese di settembre

JESI – Il museo Federico II Stupor Mundi di Jesi, gestito dalla startup RnB4Culture, annuncia la seconda edizione del festival estivo Stupor Noctis. Il tema selezionato per quest’anno sono le Arti Liberali e Meccaniche. A partire dal mese di giugno fino alla fine di settembre saranno molti gli appuntamenti di vario genere, organizzati dalla startup e in

collaborazione con enti locali. L’idea di Rnb4Culture è quella di attrarre cittadini e turisti in città, garantendo e promuovendo iniziative culturali per fasce di età diversificate.

Cambiano anche gli orari di apertura che, nel periodo estivo, saranno, salvo eventi particolari, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 21(chiusura biglietteria alle 20) e il sabato fino alle 24; lunedì chiuso.

Attività per bambini, ragazzi e famiglie:

– Dal 14 giugno è attivo, e ci sono ancora posti disponibili, il centro estivo “Il viaggio di Dante” che terminerà il 7 agosto. I ragazzi tra i 6 e i 12 anni potranno iscriversi anche a una singola settimana e partecipare ad attività motorie e creative pensate per poter essere istruttive e divertenti allo stesso tempo. Ogni settimana, inoltre, sarò prevista un’uscita in uno dei poli museali della città.

– Caccia al tesoro libera “Gioca con Dante” nelle sale del Museo Federico II tutte le domeniche di giugno dalle 18:30 alle 20:30

– Laboratori didattici nei giorni feriali organizzati in collaborazione con MJ (Rete Museale Urbana Jesi).

Attività per ragazzi e adulti:

– Tutti i giovedì sera saranno organizzate attività per adulti dalla durata di 2 ore quali: Laboratorio di scrittura Medievale, Visita guidata e aperitivi in collaborazione con Partner Wine con prodotti tipici locali, Laboratorio di creazione di un exlibris, Laboratorio di colorazione e molti altri.

Visite Guidate:

– Grazie alla sempre maggiore richiesta dei fruitori, anche quest’anno, vengono proposte visite guidate tematiche all’interno dello Stupor Mundi tutti i venerdì sera alle 21 e alle 22:15. È, inoltre, previsto un corso, con attestato finale, sulla figura di Federico II organizzato in collaborazione con Ente Palio San Floriano dal titolo “Viaggio alla scoperta dello Stupor Mundi” che si terrà il 7, il 14 e il 21 luglio. Visite guidate del museo Federico II sono sempre possibili, previa prenotazione, ma verranno effettuate a partire dal mese di Luglio tutti i sabati mattina in collaborazione con lo

IAT e con MJ (Rete museale urbana di Jesi).

Convegni Culturali:

– Venerdì 25 giugno la Fidapa organizzerà presso il nostro cortile un convegno dal titolo “Donne da copertina. Evoluzione delle icone femminili nella pubblicità” con saluti della presidente Gianfranca Schiavoni, relatrice Chiara Cascio.

– Interessantissimi e corposi sono, anche, i convegni\spettacolo organizzati dalla Fondazione Federico II Hohenstaufen nel piazzale antistante il museo a partire dalle ore 21 il sabato e la domenica sera. Il più imminente è “Ori e argenti in Vallesina” domenica 27 giugno con relatori Stefano Bini e Katia Buratti. Per info e prenotazione contattare 0731208083 o 3351724338

Saranno previste agevolazioni di prezzo per i possessori della tessera Amico Del Museo e per tutti i soci dell’Ente Palio San Floriano. Tutte gli appuntamenti sono a numero chiuso per rispettare le normative di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso: è quindi necessaria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il Museo (0731 084470, 348 7757859) o scrivendo a museo@federicosecondostupormundi.it o in qualunque canale social appartenente al museo (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram).