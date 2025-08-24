Sirolo, a teatro Giacomo Leopardi in vizi e virtù

SIROLO – Un appuntamento d’eccezione attende il pubblico del Teatro Cortesi di Sirolo: venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21:30 andrà in scena L’Infinito Giacomo – Vizi e Virtù di Giacomo Leopardi, con l’interpretazione di Giuseppe Pambieri, diretto da Giuseppe Argirò.

Giuseppe Pambieri

La messinscena restituisce un ritratto intimo e inatteso del poeta recanatese, figura universale in cui si intrecciano grandezza e fragilità, lucidità e inquietudine, aspirazione all’assoluto e amore per la vita. «L’imperfezione del genio, in tutta la sua irregolarità, conduce alla solitudine, a un pellegrinaggio estenuante nell’universo», afferma il regista, che scorge in Leopardi «un re senza regno, un Amleto capace di oltrepassare il limite del conoscibile, affermando la vita nel suo groviglio inestricabile di bene e male».

Il Giacomo evocato sulla scena non appare distante né austero, ma vulnerabile, ansioso, riservato e al tempo stesso animato da un desiderio inesauribile di esistenza. Un autore sorprendentemente terreno, incline ai piaceri semplici del quotidiano: dolci, cioccolata, paste alla crema, gelati. In questa dimensione di umanità imperfetta si avvicina idealmente a Mozart, altra creatura divina segnata da luminosa sregolatezza.

L’allestimento intreccia riflessione e leggerezza, accostando alcune delle pagine più ardite e vitali del musicista salisburghese agli episodi più ironici e vivaci della vita leopardiana, in un raffinato gioco di contrasti che restituisce il volto autentico di uno dei massimi protagonisti della nostra letteratura.

Una serata di teatro per riscoprire Leopardi nella sua irripetibile umanità.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Centro Studi Franco Enriquez oppure contattare i numeri 338 844 8317 o 335 477 618.

Il costo del biglietto è 30 €, con riduzioni e agevolazioni previste per studenti, insegnanti e gruppi organizzati.