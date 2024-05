Senigallia, alla Fenice il ‘Galà’ della scuola di ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala

SENIGALLIA – Chiusura di stagione al Teatro la Fenice di Senigallia sabato 11 maggio con la Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala diretta da Frédéric Olivieri nel “Gala tra classico e contemporaneo”, ultimo appuntamento del cartellone di danza realizzato da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche.

Il cuore del Dipartimento Danza dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, diretto dal 2003 da Frédéric Olivieri, già direttore del Corpo di Ballo della Scala dal 2000 al 2007 e dal 2017 al 2020, è costituito dalla Scuola di Ballo, ancora oggi fra le istituzioni più autorevoli del mondo per l’alta formazione coreutica. Durante gli studi gli allievi partecipano a diversi titoli della stagione del Teatro alla Scala e si esibiscono su importanti palcoscenici, in Italia e all’estero.



Fondamentale per la loro crescita artistica l’interpretazione delle più note coreografie dei maestri di ieri e di oggi come Petipa, de Bournonville, Balanchine, Béjart, Dolin, Mats Ek, Forsythe, Kylián, Limón, Roland Petit, Angelin Preljocaj. Inoltre, hanno creato appositamente per la Scuola di Ballo Davide Bombana, Shantala Shivalingappa, Matteo Levaggi, Emanuela Tagliavia, Valentino Zucchetti. Si segnalano, infine, le nuove versioni coreografiche dei grandi titoli del repertorio firmate da Frédéric Olivieri, come “Lo schiaccianoci”, “Cenerentola” (su commissione della Fondazione Bracco), “La fille mal gardée”.

A Senigallia l’Accademia danzerà l’”Allegro Brillante” dal Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Čajkovskij con la coreografia di George Balanchine e messo in scena da Patricia Neary; “Winter” dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi coreografato da Demis Volpi e messo in scena da Damiano Pettenella; “New Sleep Duet” musica di Thom Willems, coreografia di William Forsythe, messo in scena da Noah Gelber, coach Kathryn Bennetts e infine un estratto dal balletto “La Strada” con la coreografia di Mario Pistoni su musica di Nino Rota.

Informazioni e biglietti Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30], biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket. fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071 2072439 amatmarche.net