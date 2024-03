Senigallia, al Teatro La Fenice ‘Aggiungi un posto a tavola’ con special guest Lorella Cuccarini 

SENIGALLIA – “Aggiungi un posto a tavola” nell’edizione del cinquantennale con protagonista Giovanni Scifoni e con Lorella Cuccarini special guest, è in scena in un sold out al Teatro La Fenice di Senigallia domenica 3 marzo (inizio ore 17) fuori abbonamento nella stagione proposta da Comune e AMAT, in collaborazione con Bottega Teatro Marche con il contributo della Regione Marche nell’ambito del Progetto Crossover 2024, bando progetti speciali per i soggetti FUS per lo spettacolo dal vivo.

Nel 1974 debuttava – con in scena Johnny Dorelli, Paolo Panelli, Bice Valori, Ugo Maria Morosi, Daniela Goggi e Christy (Maria Cristina Brancucci) – quello che sarebbe stato uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani, “Aggiungi un posto a tavola”, commedia musicale in due atti di Pietro Garinei e Sandro Giovannini scritta con Jaja Fiastri liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, con le musiche composte dal jazzista romano Armando Trovajoli e le coreografie affidate a Gino Landi.

Dopo una decina di edizioni e quattro stagioni di grande successo “Aggiungi un posto a tavola” torna nei principali teatri italiani con la produzione di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, con la regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini ripresa ora da Marco Simeoli, la direzione musicale di Maurizio Abeni e un cast prestigioso che emozionerà anche il pubblico delle nuove generazioni: Giovanni Scifoni, attore molto amato dal pubblico, nel ruolo di Don Silvestro, Lorella Cuccarini special guest nel ruolo di Consolazione, la voce di Enzo Garinei che interpreta “La voce di lassù”, Francesca Nunzi nel ruolo di Ortensia e i debuttanti Sofia Panizzi e Francesco Zaccaro, rispettivamente Clementina e Toto.

