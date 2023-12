San Severino prepara il “Capodanno in piazza”

SAN SEVERINO – Piazza Del Popolo, lungo simbolo della Città di San Severino Marche e tra le piazze più belle d’Italia, è pronta per festeggiare il Capodanno 2024 con un grande party all’aperto completamente gratuito. La regia di FabbricaEventi.com firma, infatti, una nuova produzione che sarà presentata da Marco Moscatelli: il “Capodanno in Piazza”, patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di San Severino Marche insieme all’Assemblea legislativa delle Marche.

Dalle ore 22.30 del 31 dicembre e fino all’alba del 1 gennaio 2024, musica e divertimento ad ingresso libero.

Live music dalle ore 22,30 con Spaghetti a Detroit e dance ‘70-’80-’90. A mezzanotte fuochi d’artificio sul palco con brindisi bene augurante. Subito dopo la musica di dj Patrick direttamente da Radio 105. In consolle fino all’alba anche Ricky dj. La band degli Spaghetti a Detroit accenderà le luci del palco e farà ballare il pubblico intrattenendolo con i mitici “riempipista” che hanno fatto volteggiare generazioni di persone. Lorenzo Girelli alla voce chitarra, Tullio Gualtieri alla tastiera, Gianluca Palma alle perscussioni, Ivo Falasca al basso e Giuseppe Rizzo alla batteria presenteranno un repertorio sterminato di cui sono mattatori spaziando dalle serate nei club a quelli nelle piazze, dalle feste private alle grandi cerimonie. Il gruppo, fondato nel 2007, ha firmato centinaia e centinaia di serate ed è una vera garanzia.

Firma la musica del morning show di Radio 105 “Tutto Esaurito” il mitico Patrick dj che sarà lo special guest dell’evento.

Ma fino al Capodanno la Città di San Severino Marche per il cartellone di eventi “È Natale!” ha in programma anche altri appuntamenti. Domani (venerdì 22 dicembre) il San Severino Marche Blues Festival propone il tradizionale concerto gospel al Feronia, sabato 23 dicembre “Voci di Natale” con canzoni e melodie sotto l’albero a cura dell’associazione Virgilio Puccitelli. In serata, al Feronia, evento Rotary con il concerto del pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani. Domenica 24 dicembre, per la Vigilia di Natale, vin brulè sotto l’albero a cura del gruppo Scout dalla mezzanotte. Martedì 26 dicembre tombola di Natale in piazza Del Popolo. Il 30 dicembre concerto di Natale dell’orchestra di fiati Insieme per gli altri nella basilica di San Lorenzo in Doliolo. Il 6 gennaio 2024 il ritorno del Presepio vivente delle Marche a Castello al Monte mentre in piazza Del Popolo si potrà assistere allo show Arriva la Befana. Al Feronia, dalle ore 21, concerto dell’Epifania del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”. Domenica 7 gennaio “A notte de Natà” con la compagnia teatrale Fabiano Valenti.