Il ritratto prende forma a Trecastelli: nuova esposizione su Nori de’ Nobili

TRECASTELLI – E’ stata inaugurata sabato 18 dicembre la mostra “La forma del ritratto – opere dall’archivio Nori de’ nobili“, a cura di Stefano Schiavoni e Simona Zava al museo Nori De’ Nobili di Trecastelli. Tra le sale del Centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee hanno preso spazio dipinti e disegni della pittrice dedicati alla tematica del ritratto e realizzati dagli anni giovanili fino alla maturità artistica.

La mostra è suddivisa in quattro sezioni: la prima è dedicata agli anni giovanili e ritratti di famiglia, con opere dall’impatto raffinato, in cui il segno costituisce l’elemento strutturante dell’immagine. Nella seconda sezione, dedicata agli autoritratti, emergono la personalità, la poetica e l’enigma dell’esistenza dell’artista; nella terza sezione, altri soggetti, si può scorgere l’amore verso gli animali ma anche la profonda solitudine di Nori De’ Nobili, rappresentata dalle bambole, mentre la quarta e ultima sezione è dedicata ai ritratti, e ha come protagonisti diversi personaggi femminili e maschili.

Il progetto è sostenuto dall’assessorato alla cultura della Regione Marche e gode del patrocinio della Commissione regionali per le pari opportunità tra uomo e donna. L’ingresso e le visite guidate, sia alla mostra che al museo, sono gratuiti: il pubblico potrà accedere alla struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato. Info: 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – www.museonoridenobili.it