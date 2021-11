Senigallia, Renzo Ceresa ospite della rassegna “Pagine d’Autunno”

SENIGALLIA – Proseguono gli incontri della rassegna “Pagine d’Autunno” organizzati dalla Biblioteca Comunale Antonelliana. Sabato 27 novembre alle ore 17,30 all’auditorium San Rocco protagonista sarà Renzo Ceresa con “Volevo stare dentro i fili di una radio” in cui l’autore racconta quarantuno anni di carriera radiofonica in RAI che hanno generato figli illustri, il più celebre dei quali l’ancora oggi seguitissima trasmissione di Rai Radio2 Caterpillar.

Renzo Ceresa cresce in radio nella sede di Corso Sempione a Milano. Curatore storico di Caterpillar, è fortemente legato alla nostra città, della quale è cittadino onorario per essere stato per ben diciotto anni direttore artistico del CaterRaduno, manifestazione che dal 2006 ha avuto la sua sede stabile a Senigallia.

Per partecipare è necessario esibire il green pass per i maggiori di 12 anni. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid vigenti (obbligo della mascherina per tutta la durata dell’evento). Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Antonelliana al numero 0716629302 o via email all’indirizzo biblioteca@comune.senigallia.an.it