Il regista jesino Alessandro Tarabelli è il nuovo portavoce di CNA Cinema Marche

Le sue parole: «Ci impegneremo in questo 2024 per rilanciare la nostra azione di rappresentanza non solo delle produzioni e degli autori ma anche di quei mestieri e professionalità che lavorano nel cinema»

JESI – Il regista jesino Alessandro Tarabelli è il nuovo portavoce di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, l’associazione di categoria dei professionisti e delle imprese della produzione cinematografica nella nostra regione.

Fondatore del collettivo di registi Subwaylab, impegnato da oltre quindici anni in produzioni video, spot, documentari e film, Alessandro Tarabelli rappresenterà l’associazione nelle sedi istituzionali e nei rapporti con i media, affiancando il presidente regionale Henry Secchiaroli e la coordinatrice Elena Casaccia.

«Considero CNA Cinema e Audiovisivo Marche un’importante realtà di rappresentanza per il settore delle produzioni e non solo. In questi pochi anni – ha fatto sapere il nuovo portavoce – abbiamo cercato di dare voce ad un comparto che prima non aveva diritto di cittadinanza. Grazie ad un grande lavoro di squadra, e ad uno stretto rapporto con le istituzioni, abbiamo ottenuto importanti risultati. Ma molti altri dovremo raggiungerli ed è per questo che ci impegneremo fortemente in questo 2024 per rilanciare la nostra azione di rappresentanza non solo delle produzioni e degli autori ma anche di quei mestieri e professionalità che lavorano nel cinema, avviando nel contempo sinergie e contaminazioni con altri settori».

Attivo dal 2001, prima come illustratore e grafico, poi nella regia, montaggio, color grading e scrittura, Alessandro Tarabelli ha fondato “Subwaylab” nel 2015 insieme ad Andrea Antolini, Diego Morresi e Doriano Pela. La società di produzione cinematografica ha sede a Jesi e lavora a progetti per cinema e tv (Rai3, RaiPlay, Amazon Prime Video). Col marchio Subwaylab ha firmato regie di diverse produzioni e collaborato con altri registi e produzioni in veste di montatore e aiuto regia. Tra questi, il docufilm “Gaspare Spontini – Celeste Amore”, il documentario “Circo Barrio – Storia di un circo e di un quartiere”, “Zonderwater” cortometraggio di Jonathan Soverchia sull’incredibile storia del maestro di scherma Ezio Triccoli , il lungometraggio “Criminali si diventa”, e tanti altri progetti.