Recital, Marta Tacconi e Federica Livi in concerto a Gabicce

Un recital per beneficenza, insieme all’Associazione AVSI, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario in 33 Paesi del mondo. Appuntamento nella Chiesa di Santissima Maria Immacolata

JESI – Appuntamento domenica 13 giugno a Gabicce, con un recital di straordinario spessore culturale, di Marta Tacconi al piano e Federica Livi, soprano. Un evento di beneficenza, insieme all’Associazione AVSI, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario in 33 Paesi del mondo. La novità è che durante il recital si potranno ascoltare in anteprima alcuni brani che sono inseriti del disco nuovo, intitolato “Cantiche” che le due artiste hanno registrato e che uscirà in settembre.

In programma brani di Tosti, Malipiero, Poulenc, Donizetti, Bernestein. Il concerto avrà luogo alle 19 nella Chiesa di Santissima Maria Immacolata, in viale della Repubblica. Il repertorio del concerto è una commistione di brani importanti, di notevole peso musicale nella carriera artistica delle due artiste, con esecuzioni molto coinvolgenti per il pubblico.

«Tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi, propedeutico a questo evento, al disco “Cantiche”, e ad altri concerti che terremo fuori regione alla fine di agosto, ci ha, in pochi mesi, veramente completato – spiegano le due artiste -. La nostra è una sensazione di gratitudine, perché abbiamo avuto la possibilità, afferrata con la “tigna” che abbiamo, di affinare le nostre professionalità, il nostro potenziale sia tecnico che interiore, e la nostra consapevolezza, cresciute con l’esperienza».