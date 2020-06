Recanati riparte dalla musica d’autore, al via i concerti dei finalisti di Musicultura

Appuntamento in streaming questa sera (sabato 6) e domani (domenica 7). Tra gli ospiti che si collegheranno in diretta, ci saranno Ron, Francesco Bianconi, Lidia Schillaci, Enrico Ruggeri e Frankie hi-nrg mc

RECANATI – Al via questa sera da Recanati la prima serata live della due giorni dedicata alla musica d’autore dei finalisti di Musicultura 2020. Oggi (sabato 6) e domani (domenica 7), a partire dalle 21:05, in diretta sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e su ETV Marche – oltre che in streaming sulle pagine social della manifestazione – sarà possibile assistere ai concerti dal vivo dei 16 finalisti di Musicultura che si terranno nell’Aula Magna del palazzo comunale della città leopardiana.

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi

Quindi dalla città dell’Infinito, le Marche e l’Italia ripartono con la grande musica live seguendo ovviamente le disposizioni nazionali anti contagio. «Dalla città dove è nata Musicultura nel 1990 con Fabrizio De Andrè e Giorgio Caproni siamo felici di lanciare un forte segnale di ripartenza che arriva in tutte le case degli italiani dopo il lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza sanitaria – ha detto il sindaco Antonio Bravi -. Recanati è pronta a ospitare la macchina del festival con le sue bellezze naturali, i suoi luoghi di cultura e soprattutto con la sua ben nota accoglienza cittadina da parte degli operatori commerciali dei negozi, bar, ristoranti e alberghi».

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore alla cultura Rita Soccio. «Recanati riparte dalla cultura e in particolare dal binomio imprescindibile che è quello di musica e poesia, come disse Giacomo Leopardi nello Zibaldone “arti indivisi e indivisibili.” Musicultura è una grande occasione di promozione per la città all’apertura della nuova stagione turistica grazie anche alle numerose campagne pubblicitarie di Radio Rai 1 dei social e delle televisioni private che manderanno in diretta i concerti live» ha detto la Soccio.

Enrico Ruggeri in un momento di Musicultura dello scorso anno

Marcella Sullo, John Vignola e Duccio Pasqua di Rai Radio 1 racconteranno le storie e le canzoni dei giovanissimi finalisti di Musicultura. Lunga la lista degli attesissimi ospiti che si collegheranno il diretta con il comune di Recanati. Ci saranno infatti Ron, Francesco Bianconi, Lidia Schillaci, Enrico Ruggeri – membro del Comitato di Garanzia di Musicultura nonché conduttore delle serate finali del Festival 2019 – e Frankie hi-nrg mc quest’anno anche lui nel prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura.

Questa sera si esibiranno sul palco i primi otto finalisti: SofSof, La Zero, PeppOh, Alberto De Luca, Ernest Lo, Paolo Rig8, Miele ed Ulula & LaForesta. Domani sarà la volta di Blindur, Hanami, I miei migliori complimenti, Senna, Cogito, Fabio Curto, H.E.R. e Costanza.