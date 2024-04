“Recanati insolita” va alla scoperta dei luoghi di Giacomo Leopardi

RECANATI – Domenica 28 aprile nuovo appuntamento con “Recanati insolita”, ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune di Recanati, Associazione Operatori Turistici, Università d’Istruzione Permanente Don Giovanni Simonetti di Recanati (Uniper) e circuito museale “Infinito Recanati”, e dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note, ma non per questo meno importanti, del centro storico di Recanati.

«Visto il grande successo riscontrato anche nella winter edition, che ha fatto registrare una media di oltre 50 partecipanti a incontro, si è deciso di proseguire il ciclo con due appuntamenti primaverili, il primo dei quali dedicato interamente alla figura di Giacomo Leopardi. In un tour in compagnia della guida Stefania Caporalini si potrà dunque visitare la zona leopardiana con una modalità decisamente insolita», spiegano gli organizzatori. Ritrovo: piazzetta Sabato del Villaggio, ore 17; la passeggiata dura un’ora circa, e la quota per partecipare è di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: recanati@sistemamuseo.it/ 071.981471.