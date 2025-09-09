Premio “Gradara Ludens” a Walter Obert, Furio Honsel e Save The Children

Walter Obert, Furio Honsel e Save The Children sono i vincitori del Premio Gradara Ludens 2025. La cerimonia di premiazione sarà domenica 21 settembre alle ore 18 nella cornice del Castello di Gradara (PU) nell’ambito della prossima edizione di “Gradara Ludens”, il primo festival italiano dedicato al gioco – nato nel 1990 – che torna il 20 e 21 settembre tra le vie medievali, in un weekend ricco di tornei, laboratori, giochi di ruolo, wargames e attività all’aperto.

Walter Obert è un creativo piemontese, autore di giochi e divulgatore, fondatore e organizzatore di IDEAG, la rete e il meeting italiano dei game designer. Ha collaborato con importanti case editrici e insegna game design in istituzioni come il Politecnico di Torino, la Scuola Holden e l’ISIA di Urbino.

Furio Honsell, matematico e docente universitario, già rettore dell’Università di Udine e sindaco della città friuliana (2008-2018), è noto per la sua attività di divulgazione scientifica, in particolare sui giochi matematici, ed è oggi consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia.

Save the Children è l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. In particolare Save the Children è impegnata nella protezione e nel supporto dei bambini in contesti di guerra e povertà, attraverso istruzione, nutrizione, assistenza sanitaria e sostegno psicologico. Fornisce tra l’altro servizi essenziali e sostegno ai bambini palestinesi dal 1953 ed è presente permanentemente nei Territori palestinesi occupati dal 1973, in Cisgiordania e a Gaza.

Come da tradizione, saranno gli stessi vincitori ad automotivare la loro vittoria, spiegando quali sono (secondo loro) le ragioni per cui hanno meritato l’ambito riconoscimento, che nel tempo è stato conferito a figure importanti del mondo del gioco e della cultura nazionale, tra i quali Michele Serra, Giampaolo Dossena, Umberto Eco, Stefano Bartezzaghi, Edoardo Sanguineti, Alessandro Bergonzoni, Moni Ovadia, David Riondino.

Ogni anno, il borgo di Gradara accoglie gamers, curiosi ed appassionati in occasione del festival “Gradara Ludens”. L’evento è ad ingresso libero e gratuito, all’interno del borgo fortificato, con la Rocca che domina il panorama.

L’immagine 2025 di Gradara Ludens è firmata da Ignazio Fulghesu

Dopo la leggerezza dell’aria celebrata lo scorso anno, l’edizione 2025 sarà dedicata ai giochi di terra, legati alla gravità, alla costruzione e alla concretezza. L’evento è sostenuto e promosso dal Comune di Gradara e da Gradara Innova srl, con la direzione artistica di Beniamino Sidoti, scrittore, giornalista, game designer e tra i maggiori studiosi italiani di giochi e narrazioni. L’immagine 2025 del festival è firmata da Ignazio Fulghesu.

Il cartellone 2025 vede la partecipazione di numerosi ospiti e realtà da tutta Italia e dall’estero. Tra gli ospiti che animeranno la manifestazione, oltre ai premiati, saranno presenti Chicca Cosentino di Radici – Museo della Natura di Palermo, che presenterà il suo Giochi per promuovere il pensiero ecologico, Andrea Angiolino con l’originale rassegna Anno giocato, il grande scivolo per le strade del borgo a cura di Scombussolo, Anna Maria Venera dell’Università di Torino e Elena Musci dell’Università di Matera che giocheranno con la storia e con le collezioni, Gianluca Raccagni dell’Università di Edimburgo, Carsten Jensen dell’Università di Copenhagen, Glauco Babini divulgatore e ricercatore, i game designer Paolo Mori e Andrea “Tupac” Mollica, LudoLabo di Modena con i tavoli di Play on Tour, i giochi in legno di Testarlo e di Ingegneria del Buon Sollazzo, il Ludocamper di Zio Ludovico di Matera, il GiocoCirco di Pavia, il Club IDDU di Urbino, gli editori per ragazzi Sabir e Artebambini, con il loro ventaglio di libri e laboratori. All’interno della Rocca, i visitatori potranno interagire con il plastico del Castello e rivivere momenti della storia locale attraverso la dimensione ludica.