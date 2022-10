FANO – PescAmare non si ferma più. Il fascino della marineria fanese raccontato nel docufilm di Andrea Lodovichetti e Luca Caprara continua a fare incetta di premi in tutto il mondo.



PescAmare ha trionfato anche al Berkeley Video & Film Festival

A quattro anni dalla sua uscita continua a raccogliere pareri entusiasti ai quattro angoli del globo: dopo la tripletta in Canada al Chatram-Kent International Film, dove si è aggiudicato i premi per miglior film, migliore fotografia (destinatari Giovanni Furlani e Luca Vagni) e miglior sound design con Michele Conti, ora la pellicola è stata insignita in California, più precisamente al Raw Film Festival di Los Angeles che gli ha riconosciuto il premio “Industry Award for Best documentary” come miglior documentario della rassegna californiana. Il prestigioso riconoscimento sarà ufficializzato l’11 novembre, durante la cerimonia di Gala che si terrà a Beverly Hills, al Writers Guild Theater.



Premi anche dal Brasile: a San Paolo al Tifa – Tietê Internacional Film Awards, Nicola Nicoletti ha vinto il premio per il miglior montaggio di Pescamare.

Nicola Nicoletti

Non è tutto: è della giornata odierna una nuova buona notizia data direttamente dallo staff del film: «Siamo letteralmente al settimo cielo nell’annunciarvi che il nostro Pescamare ha conquistato il podio ancora una volta aggiudicandosi il “BEST OF FESTIVAL – DOCUMENTARY AWARD” (premio per il miglior documentario) al Berkeley Video & Film Festival!».



Dopo aver conquistato le Americhe la pellicola ora si prepara a salpare verso l’Africa: «Ci spingeremo fino al Benin, in Africa. Esattamente a Cotonou, metropoli nella parte sud-orientale del paese, tra l’Oceano Atlantico e il lago Nokoué. Il nostro PESCAMARE è stato inserito nella programmazione della nona edizione del “Festival International du Cinéma Numérique de Cotonou” che si terrà dal 9 al 16 dicembre». Facile ipotizzare a questo punto nuovi importanti premi.