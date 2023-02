Pesaro24, 50 comuni per 45 progetti e 5 aree tematiche: la sfida della cultura è lanciata

PESARO – La Capitale della Cultura fa 50. Come i sindaci che si sono riuniti nel salone Metaurense per preparare l’evento del 2024 in cui ogni settimana ogni comune darà il suo contributo.

Oltre al Prefetto Emanuela Saverio Greco c’erano le associazioni di categoria e i rappresentanti di università e accademie. Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza ha sottolineato: «Cercheremo di organizzare la provincia in aree omogene e rimane l’idea di una settimana per ogni Comune per un totale di 50 settimane. Metà del milione del Ministero verrà destinata ai progetti dedicati ai 50 Comuni. Sarà una sfida complessiva che partirà dai luoghi, dai punti focali simbolo della provincia, dai teatri storici o dalle biblioteche che entreranno in una rete creativa, cercando sempre progettualità condivise e durature con una sostenibilità futura».

Per Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024: «È importante dire che il soggetto operativo di Pesaro 2024 è la Fondazione Pescheria e il suo staff articolato necessario per l’attuazione di un progetto potente che accenderà un faro non solo sulla città ma su tutta la provincia. Le tappe fondamentali che ci attendono sono: luglio la presentazione del programma di Pesaro2024, a fine novembre/dicembre la conferenza stampa nazionale, a gennaio 2024 la cerimonia inaugurale. Nei prossimi mesi contiamo di arrivare alla definizione del calendario delle settimane del 2024, utilizzeremo delle convocazioni con i referenti e presenteremo un formulario in cui saranno indicati i tematismi con cui raggiungere gli obiettivi e poi una fase di ascolto dei progetti».

Giuseppe Paolini presidente della Provincia ha concluso: «Stiamo giocando una grande partita e la stiamo giocando insieme tutti i sindaci della Provincia. Sono convinto che Pesaro2024 sia una prova generale per arrivare ad essere Capitale Europea della Cultura 2033, dobbiamo puntare al 2033. E sono proprio i sindaci della provincia ad essere 50 fari che indicano ai turisti la strada per arrivare ai nostri paesi ricchi di eccellenza di cultura e di enogastronomia. Occorre puntare in alto, tutti insieme».

Il programma prevede 45 progetti che seguono 5 linee tematiche, e che attraverserà i 50 comuni della provincia dall’Appennino all’Adriatico, fin oltre la linea della riviera.