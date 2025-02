Pesaro, il racconto di tutti i segreti del Rof: Christian Della Chiara alza il velo

PESARO – Il racconto inedito del Rossini Opera Festival narrato da una “persona veramente informata sui fatti”: sarà Cristian Della Chiara, direttore Generale del Rof, il protagonista del secondo appuntamento con “Echi Rossiniani. Tra Musica e Parola”, la rassegna organizzata dal Circolo Amici Della Lirica G. Rossini ODV giunta alla seconda edizione. Giovedì 27 febbraio alle ore 18.00 l’Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro di Palazzo Montani Antaldi ospiterà infatti

Rof Mon Amour. Il Rossini Opera Festival è una storia perfetta: origini, evolversi, segreti, personaggi iconici e retroscena dell’unica manifestazione internazionale interamente dedicata a Gioachino Rossini, che dal 1980 (sul progetto dell’indimenticabile Gianfranco Mariotti) dona emozioni uniche mettendo in scena in memorabili rappresentazioni il patrimonio musicale legato al nome del Cigno Pesarese.

Cristian Della Chiara è stato per il Rof un vero e proprio factotum, alla stregua del Figaro rossiniano: da maschera, a tecnico, a elettricista, forte dei suoi studi in Ingegneria elettronica: una scalata che lo ha portato a ricoprire, dal 2022 il ruolo al vertice del Festival. L’appuntamento di giovedì 27 febbraio non sarà solo un’occasione preziosa per conoscere la storia di quella meravigliosa “avventura” che è il Rossini Opera Festival, il suo funzionamento, i momenti più salienti e il portato artistico-culturale che riveste, ma anche il pretesto per un insolito esperimento: verrà riproposto, negli spazi dell’Auditorium, un format di successo ideato dallo stesso Della Chiara, ovvero la ”Passeggiata nel Teatro Segreto”, ovviamente In modalità virtuale.

L’evento rientra tra le celebrazioni per le Settimane Rossiniane per il Non Compleanno di Rossini, promosse da Amat col patrocinio del Comune di Pesaro.

Ingresso libero fino esaurimento posti; info al 329 1420737