Fermignano: al via Stacciaminaccia, il Festival di letteratura per l’infanzia

Quattro giorni in cui la cittadina in provincia di Pesaro - Urbino si animerà di incontri, letture, laboratori, spettacoli nei luoghi più suggestivi. Ecco il programma degli eventi

FERMIGNANO – Tutto pronto per la VI edizione di Stacciaminaccia – #IO S(U)ONO, il Festival di Letteratura per l’Infanzia organizzato dal Comune di Fermignano e diretto da Alice Toccacieli, in programma dal 25 al 28 maggio.

Nato nel 2016, il Festival si propone di sensibilizzare bambinə e famiglie, con particolare attenzione alla fascia 0/6 anni, alla lettura e l’interazione con l’albo illustrato, a partire dal presupposto che un libro, oltre al valore del suo contenuto, è un ponte, un catalizzatore relazionale.

Dopo gli appuntamenti dedicati alla formazione dei docenti nel mese di febbraio, la programmazione del Festival è proseguita con una anteprima in occasione della Giornata internazionale del libro per bambini, che dal 1° al 2 aprile ha visto protagoniste le autrici Elisabetta Garilli e Silvia Vecchini, e con lo speciale evento di lancio, la diretta Facebook “Una stanza nel cuore – geometrie dell’ascolto” che il 18 maggio scorso ha avuto come ospite Alberto Pellai, pscicoterapeuta e autore specializzato in età evolutiva.

Ora il Festival entra nel vivo. Saranno quattro giorni in cui la cittadina in provincia di Pesaro – Urbino si animerà con incontri, letture, laboratori, performance, spettacoli nei luoghi più suggestivi. Scrittori, poeti, bibliotecari, insegnanti, atelieristi, artisti, attori, psicologici, saranno invitati a mettere il libro al centro di un campo relazionale ed esperienziale. Dal libro si parte per mettersi in ascolto delle molte direzioni che suggerisce. Come risuonano ambiente e parole, come rispondono le persone e le cose a quella vibrazione che si mette in moto. Un andare e venire dalla pagina al mondo e viceversa, dove si gioca, nello stesso spazio, il ruolo di chi suona e di chi ascolta, per mettersi in contatto anche con il proprio mondo interno.

Si comincia giovedì 25 maggio alle 20.30 nella Biblioteca “D.Bramante” con “Nati per la Musica”: giochi e letture musicali per famiglie e bambin*.

Ricchissimo il programma della seconda giornata, quello di venerdì 26 maggio. Alle 11 alla Scuola dell’infanzia di via Milano si terrà un evento dedicato alle persone della scuola dell’infanzia dell’ISC D. “Bramante”, mentre alle 16.30 nella Sala Monteverdi sarà protagonista Alice Keller con l’evento di lettura e scrittura dedicato a “Gaspare e Amleto” (Sinnos, 2023). Alice Keller tornerà in scena alle 18, sempre nella Sala Monteverdi, con un evento di presentazione e scrittura attorno al volume “Fuori è quasi buio” (Risma, 2023). Alle 20.30 in piazza Martiri d’Ungheria, con Teatro Patalò, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Diario segreto di Pollicino”, di e con Isadora Angelini e Luca Serrani.

Il Festival prosegue quindi sabato 27 maggio: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 in via Roma, l’Associazione Culturale Italic proporrà “Officina Aperta”, dimostrazioni e prove di stampa. Alle 11 nella Sala Monteverdi si accendono i riflettori su Alessandra Morini e il laboratorio di filastrocche “Musicando dalla testa ai piedi”. Morini tornerà alle 16, sempre nella Sala Monteverdi, con l’esplorazione sonora “Si vede, si sente, si suona”. Alle 17.30, dalla Sala Monteverdi, prenderà il via la passeggiata ispirata alla lettura del volume “Il faggio per me. Di ombre, di vento, di occhi. E di parole” (Rrose Sélavy, 2022) con l’autore Alessandro Riccioni, a cura di Scout Cengei Fermignano. Alle 20.30 alla Biblioteca “D. Bramante” si terrà “Lettura multilingue”, una serata dedicata all’ascolto di storie e favole in doppia lingua, a cura di Patto per la lettura, Sistema Bibliotecario Alto Metauro e Scuola Albani.

Gran finale domenica 28 maggio. Si parte dalle 10 alle 12 nel cortile della Biblioteca “D. Bramante” con i “Laboratori creativi” a cura dei servizi educativi territoriali. Alle 16 in Biblioteca Lorenzo Meazzini e Irene Vergni propongono il laboratorio di esplorazione al ritmo “Le parole nella musica, la musica nelle parole”, mentre alle 17 nella Sala Monteverdi toccherà allo spettacolo-racconto con disegno e musica dal vivo, in inglese e italiano, dal titolo “Le avventure di Arcatown” con Eleonora Fiorani, Nicola Sbrozzi, Giovanni Nori, Fabio Generali. Alle 18.30 in piazza Garibaldi l’Istituto Harmonia creerà un momento di musica d’insieme, “IO S(U)ONO / NOI SUONIAMO”. Alle 20.30 nel giardino della Sala Bramante si terrà la presentazione del romanzo di Alessio Torino, “Cuori in piena” (Mondadori, 2023), in dialogo con Milena Scaramucci.