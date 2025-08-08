Pesaro celebra Nino Caffè: satira e natura ai musei civici

PESARO – A cinquant’anni dalla morte, Pesaro lo celebra con ‘Nino Caffè. Tra naturalismo e satira’, la mostra a cura di Mariastella Margozzi con cui viene inaugurata la nuova ala recuperata dei Musei Civici di Palazzo Mosca.

Abruzzese di nascita ma pesarese di adozione, Nino Caffè (Civitella Alfedena 1908 – Pesaro 1975) è noto come il pittore ‘dei pretini’ per la vasta produzione dedicata a quella porzione di umanità ecclesiastica guardata con spirito satirico e umoristico. L’intento è di recuperare la gran parte delle opere disperse tra i collezionisti, anche stranieri, e mostrare l’indiscutibile appartenenza di Caffè alla migliore pittura italiana del XX secolo, riscattandolo così dal ruolo di pittore “caricaturista” che gli è stato attribuito. Con 65 dipinti – sintesi della sua attività dagli anni ’30 ai ’70 – provenienti da ben 19 prestatori privati, il progetto espositivo rappresenta una prima rilettura critica della sua figura poliedrica e si offre come opportunità di indagare e far conoscere il posto che ha occupato nella cultura artistica italiana legata alla pittura di tradizione ma arricchita di nuovi temi spiritosi e dissacratori.

L’esposizione è promossa dal Comune di Pesaro e organizzata da Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive in collaborazione con Pesaro Musei; con il contributo della Regione Marche; con il sostegno di: Associazione Nino Caffè, Associazione Italiana Archivi d’Artista, Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Una sintesi di tutta la sua attività dagli anni 30 ai 70.

«Quello di Nino Caffè è un tema molto importante per la nostra città, c’è un grande lavoro dietro questa mostra che ora viene reso nella maniera migliore – così ha Daniele Vimini, assessore alla cultura – Ci abbiamo messo un po’ di tempo perché abbiamo deciso di aprire la nuova ala dei Musei Civici proprio con Caffè; l’ammezzato verrà invece dedicato al novecento pesarese con rotazioni semipermanenti. Riusciamo così a celebrare il nostro amatissimo Caffè che è nelle case di molti pesaresi, di italiani e in giro per l’Europa e in tante collezioni importanti».

La curatrice Mariastella Margozzi spiega: «Questa mostra è importante in primo luogo perché sono cinquant’anni che non viene dedicata una mostra a Nino Caffè che racconti la sua vita di artista in un’Italia, quella tra gli anni trenta e i quaranta, attraversata da numerosi stravolgimenti culturali; in secondo luogo perché la pittura di Nino Caffè, figurativa, naturalista, immersa nella tradizione artistica italiana, ha segnato per tutti gli anni cinquanta e parte dei sessanta il mercato internazionale dell’arte, in quanto assai seguita dal collezionismo internazionale e soprattutto americano. Il motivo risiede nella capacità di rispondere con la sua italianità più genuina, quella associata a un’Istituzione unica nel suo genere come la Chiesa cattolica e il suo clero, all’immaginario collettivo che dell’Italia aveva in quei tempi il mondo».

Un artista che è sbarcato anche oltre oceano tanto che il Metropolitan Museum acquista una sua opera. Caffè inventa un tòpos e dà libero sfogo a un immaginario sempre più ricco e divertente: chierichetti, diaconi, preti, vescovi, cardinali in atteggiamenti non convenzionali, immersi in un mondo tutto loro fatto di sogni, aspirazioni, abitudini, sollazzi, ma anche paure e sensi di colpa. La prima intuizione sul tema arriva a Caffè dalle schiere di prelati che vede passare sotto la sua casa di Urbino nel soggiorno in quella città tra il 1943 e il 1944, ospite prima del soprintendente Pasquale Rotondi e poi della famiglia Benedetti. Dapprima i “pretini” popolano i paesaggi cittadini e della campagna urbinate e pesarese, poi diventano soggetto preminente dei suoi quadri. Quando si trasferisce a Roma – in pieno Giubileo del 1950 – numerose saranno le richieste di sue opere sull’argomento da parte del collezionismo internazionale.

«Volevo riportare la voce, il suono, il pensiero e i suoi ricordi qui a Pesaro: per avere anche l’uomo insieme alle sue opere insieme alle sue opere – queste le parole del figlio Lorenzo Caffè – Vivo questa esposizione come un ritorno a casa, dopo la mostra a Casa Rossini nel 1946 torniamo qui a Pesaro. I 50 anni dalla morte, la sincronia con il Rossini Opera Festival, l’inaugurazione dei nuovi locali: la mia contentezza è tanta. Da qui ripartire con una vicinanza speciale della città a Caffè: la mostra ha questa obiettivo».

Nino Caffè. Tra naturalismo e satira a cura di Mariastella Margozzi Musei Civici di Palazzo Mosca 8 agosto – 9 novembre 2025

