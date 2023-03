Pesaro, al cinema Astra lo spettacolo “Amori Maledetti” con le donne della musica

PESARO – Dalida, Edith Piaf, Joan Baez, Mia Martini, Loredana Bertè, Giuni Russo, Tina Turner, Amy Winehouse, Lady Gaga. Interpreti straordinarie che hanno segnato la musica del Novecento e quella contemporanea le cui vite sono state condizionate, talvolta spezzate, da amori difficili, da storie travagliate.

Amori Maledetti, Maledetti Amori. Storie di donne della musica e dei loro sogni infranti è il titolo del doppio spettacolo in programma venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023 (ore 21.30) al Cinema Teatro Astra in via Rossini 82 a Pesaro, organizzato dall’Associazione L’Anfora con il patrocinio del Comune di Pesaro, Assessorato alla bellezza e Circoscrizione Centro, sponsor Biemmegi meccanica.

Due serate tra parole e canzoni indimenticabili che proporranno un cast di artisti di primissimo livello che non è stato semplice riunire assieme per questo progetto (concept e testi del giornalista e autore Claudio Salvi). È un viaggio attraverso racconti immaginari di protagoniste della musica che hanno vissuto grandi amori ma che spesso dell’amore sono rimaste vittime; una storia di sogni spezzati, di passioni folli ma anche di lotte furibonde.

Nella formula teatro-canzone, il progetto vede sul palco un quartetto di formidabili musicisti formato da: Clarissa Vichi (voce solista); Sara Jane Ghiotti (voce solista); Carlo Simonari (tastiere, fisarmonica, bouzouki e voci) e Simone Nobili (chitarre acustiche ed elettriche).



Amori Maledetti, Maledetti Amori è il racconto di solitudini e fragilità attraverso un affascinante percorso fatto anche di parole che vedrà sul palco le voci recitanti di Giuseppe Esposto e delle attrici Giulia Bellucci e Francesca Di Modugno. In mezzo a canzoni che hanno fatto la storia della musica, ri-arrangiate per l’occasione dagli stessi Carlo Simonari e Simone Nobili per l’interpretazione di Clarissa Vichi e Sarah Jane Ghiotti, le storie di nove indimenticabili interpreti: Dalida; Edith Piaf; Joan Baez; Mia Martini; Loredana Bertè; Giuni Russo; Tina Turner, Lady Gaga ed Amy Winehouse.

Si tratta di veri e propri ritratti personali cui l’autore si è ispirato sulla base delle loro storie artistiche e personali. Voci a loro modo straordinarie e particolari; voci di donne che hanno segnato la storia e che hanno lasciato tracce indelebili nella musica del Novecento, così come in quella contemporanea. Voci di artiste di successo accompagnate però da storie di vita e amori difficili, travagliati, turbolenti con finali spesso tragici. In tanti casi si è trattato di storie fatte di solitudini, di sogni e progetti spezzati. Ma anche di vittorie e di repentine sconfitte. In qualche caso di violenza e soprusi ma anche di fieri riscatti.



Biglietti 15 euro: prevendita Libreria Campus via Rossini 33 (0721-31438)

Info e prenotazioni: 338 2988419 oppure 339-3707313