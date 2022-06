Pesaro pronta ad accogliere la nuova edizione di talk: ci saranno anche Maccio Capatonda e Francesco Costa

PESARO – Da Capatonda a al frontman dei Baustelle. Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, il Post torna in città con una nuova edizione di Talk: le giornate di incontri in cui si parla di vari argomenti con le persone del Post e con ospiti che hanno cose interessanti da raccontare e spiegare. Come nell’edizione 2021 sempre a Pesaro, anche quest’anno ci si confronta su molte cose diverse: giornali e giornalismo (con le rassegne stampa del Post), libri, politica e attualità, parole e musica. Ci saranno Francesco Costa, Vera Gheno, Maccio Capatonda, Giulia Balducci, Filippo Ceccarelli, Maurizio De Giovanni, Daniele Raineri, Chiara Albanese e Matteo Bordone. E ci sarà Francesco Bianconi, cantautore e frontman dei Baustelle, per una conversazione con Luca Sofri e qualche buona canzone, venerdì sera. Gli incontri saranno ospitati in piazza del Popolo, piazzale Collenuccio e al Centro Arti Visive Pescheria.

Per Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, «il ritorno a Pesaro del TALK rappresenta il consolidamento di un rapporto prezioso dopo l’importante edizione dell’anno scorso. Voglio sottolineare l’assoluta attualità e necessità di una tregiorni di confronto con grandi firme del giornalismo, anche alla luce del momento geopolitico internazionale così complesso che stiamo vivendo».

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito, ma abbonate e abbonati del Post potranno prenotarsi per gli incontri in piazza del Popolo.