PERGOLA – Il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola si prepara a riaprire i battenti. Dal 18 maggio infatti questa assoluta eccellenza delle Marche sarà nuovamente a disposizione di coloro che vorranno goderne. Il polo museale, realizzato da un professionista di fama internazionale come Paco Lanciano, torna visitabile dopo un lungo periodo di chiusura forzata correlato all’emergenza pandemica.



La riapertura sarà contrassegnata da una serie di iniziative fortemente volute dall’Amministrazione di Pergola e condivise da Confcommercio Pesaro Urbino che gestisce i servizi museali e turistici, volte ad incentivare la visita e la consapevolezza di questo immenso tesoro da parte dei marchigiani: fino al 30 giugno 2020 infatti il prezzo di ingresso per i residenti della regione sarà scontato del 50%; previsto l’ingresso gratuito invece per la giornata del 24 maggio.

Pergola la città dei Bronzi

Tutti i visitatori, inoltre, riceveranno gratuitamente una copia del volume “Itinerario della Bellezza“, un libro di 150 pagine realizzato dalla Confcommercio che ha messo in rete la qualità dell’offerta culturale, ambientale ed enogastronomica di 12 Comuni (Cagli, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, Sant’Angelo in Vado, Terre Roveresche e Urbino). L’obiettivo è quello di far conoscere ai pergolesi ed ai marchigiani il museo che ospita un gruppo equestre di epoca romana unico.