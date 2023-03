Amore e passioni umane, Paolo Crepet a Civitanova con Comizi d’Autore

CIVITANOVA MARCHE- Paolo Crepet a Civitanova per presentare ‘Comizi d’Autore. Dialogo Sentimentale‘. Il celebre psichiatra, volto noto della tv nazionale, sarà al teatro Annibal Caro giovedì 18 maggio, alle 21.15. L’appuntamento è in collaborazione con Amat, per una produzione di Teatro Ristori di Verona e la distribuzione di Reggio Iniziative Culturali, con l’ideazione del M. Alberto Martini.

Crepet rifletterà sull’amore e sulle passioni umane nella nostra epoca, traendo ispirazione anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di compositori come Arvo Pärt, Michael Nyman, Philip Glass, Eric Satie. Lo spettacolo vedrà sul palco anche Marcello Mazzoni al pianoforte.

«Tutto parte dalla ricerca della felicità – e per questo credo che la psichiatria sia l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Sono convinto che la psichiatria abbia più a vedere con l’arte che con altro – le parole di Crepet -. Le emozioni e i sentimenti? Il rischio è che diventino preconfezionati. Sta passando di moda la passione e quindi anche l’amore passionale. Nella seduzione, cioè nell’approccio tra due persone che si piacciono, non può saltare un elemento, che è quello faticoso del conoscersi, dell’approfondire e del creare complicità. Complicità vuol dire stare assieme nei momenti difficili, in quei frangenti in cui ci può essere una crisi dell’uno o dell’altro, nel capirsi e nell’ascoltarsi. È per tutta questa roba qui, che la relazione amorosa è per forza difficile e faticosa e non può essere agevolata»-

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket/Amat online e nei punti autorizzati, anche alla biglietteria dell’Azienda Teatri (aperta al Rossini il giovedì dalle 17.30-19.30 e il sabato 10.00-12.00; all’Annibal Caro, il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e i giorni di spettacolo dalle 18.30 per gli spettacoli serali e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani).