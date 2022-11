Osimo, presentata la stagione teatrale dedicata ai ragazzi

OSIMO – Tornano a calcare la scena del teatro La nuova fenice di Osimo “La scena dei piccoli” e “La scena dei ragazzi”, le rassegne dedicate ai bambini e ai più grandi performate da compagnie da tutta Italia per la direzione artistica di Specchi sonori. Tanti gli spettacoli per i più piccoli: sabato 12 novembre alle 18 “Ants’ line – Formiche in fila indiana” della compagnia Pars costruens di Parma e Napoli, domenica 11 dicembre alle 17.30 “L’usignolo” della compagnia Teatro di carta – Ombre bianche di Recanati, sabato 4 febbraio alle 18 “Farfalle – Storie di trasformazioni” di Principio teatro attivo di Lecce e domenica 12 marzo alle 17.30 “Viola e il bosco” dell’associazione Star di Torino. Per “La scena dei ragazzi” di parte domenica 4 dicembre “Racconto personale” alle 17.30 della Bottega degli apocrifi di Manfredonia, poi sabato 14 gennaio alle 18 “Casa barbablù” di Principio Attivo che torna a teatro e sabato 11 febbraio alle 18 “Casa nostra” di Hombre Collettivo direttamente da Roma. Biglietto unico 6 euro acquistabile alla biglietteria del teatro dalle ore 16 del giorno dello spettacolo.

I laboratori teatrali

Presentati anche i laboratori teatrali attivi da novembre a marzo: “Per un teatro piccolo” per bambini dai 5 ai 10 anni e “Una Barraca” per ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Nati da una idea di scuola diffusa di arte, musica e spettacolo, condotti da professionisti con esperienza decennale nel settore, entrambi i laboratori si terranno a Dad Art con cadenza settimanale. Marianna De Leoni e Claudio Rovagna di Specchi Sonori saranno a disposizione per dare tutte le informazioni su contenuti, costi e orari dei corsi.