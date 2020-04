Amanti dell’opera? Arriva il “Gran Gala sul sofà”. Da Bergamo musica e parole di Donizetti

BERGAMO- Il festival Donizetti Opera di Bergamo propone un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera: “Gran Gala sul sofà. Donizetti e i suoi amici per Bergamo”.

Per essere tutti #unitimadistanti, venerdì 24 aprile alle ore 18, sulla pagina facebook @donizettiopera e sul canale YouTube Festival Donizetti Opera andrà in onda un nuovo spettacolo di parole e musica, interamente pensato e realizzato per i social: a condurlo Francesco Micheli con Riccardo Frizza che dialogheranno con alcuni importanti artisti che hanno partecipato o parteciperanno al festival bergamasco.

Tanti gli artisti ospiti del Donizetti Opera che apriranno le porte di casa al pubblico dei social per sostenere la raccolta #Bergamoaiuta del Comune di Bergamo.



Parte subito l’attività social di coinvolgimento del pubblico: durante la quarantena in casa si è persa un po’ l’abitudine a vestirsi per uscire e andare a teatro. Il festival Donizetti Opera desidera invece incoraggiare tutti a seguire, seppur da casa, il “Gran gala sul sofà” come se si fosse a teatro, in abito da sera: invita così il pubblico a mandare già adesso le foto con l’outfit o gli accessori che indosserà il 24 aprile per assistere al Gala, anche semplicemente una giacca sulla t-shirt, o i tacchi con la felpa. La scelta più elegante e quella più originale saranno premiate con dei biglietti per il prossimo festival.



Il “Gran Gala sul sofà” si propone quindi di essere una via di mezzo fra il talk show televisivo e il concerto live, realizzato grazie alla disponibilità entusiasta di celebri interpreti donizettiani che dall’intimità delle loro abitazioni, si mostrano senza i filtri della scena, nei loro caratteri individuali, rievocando fra le mura domestiche le storie complesse che vivono in scena. Fra i primi ad aderire i tenori Celso Albelo e Javier Camarena, i soprani Davinia Rodriguez, Jessica Pratt e Carmela Remigio, il baritono Paolo Bordogna e due bergamaschi DOC come il basso Alex Esposito e il direttore d’orchestra Corrado Rovaris.

Ci saranno anche i registi Stefano Ricci e Gianni Forte alias ricci/forte. Ciascuno sarà coinvolto da Micheli e Frizza a raccontare la loro quarantena ma soprattutto il rapporto con la musica di Donizetti e con Bergamo. Essendo un “Gala” seppur dal salotto di casa, gli ospiti regaleranno al pubblico un po’ di musica e delle piccole esibizioni.



Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo e la presenza di alcune guest star, fra cui un video donizettiano inedito di Riccardo Muti che, nel 2016, ha diretto al festival alla presenza del Presidente Mattarella e ha ricevuto la Medaglia della Città di Bergamo. Non mancheranno le testimonianze anche del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dell’Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti.



L’idea del “Gran Gala sul sofà” ha uno scopo benefico: incrementare le donazioni per “Bergamo Aiuta”, il Fondo di Mutuo Soccorso Città di Bergamo per far fronte ai bisogni delle persone che dopo l’emergenza si troveranno in difficoltà economiche, anche nel settore dello spettacolo.



www.gaetanodonizetti.org / info@fondazioneteatrodonizetti.org