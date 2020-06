Al via Onda Pirata!, la Tv per i bambini firmata Atgtp

Sta per partire Onda Pirata! Al via un nuovo canale Youtube, la “TV” di Atgtp, con contenuti originali pensati per bambini e ragazzi da un collettivo di artisti e collaboratori dell’associazione. Onda Pirata è un progetto di resilienza culturale e artistica nata dall’emergenza Covid-19.

JESI- Una innovativa iniziativa web sta per atterrare su Youtube. Onda Pirata! è l’idea lanciata dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, rivolta a tutti i piccoli spettatori e alle loro famiglie.

Il 10 giugno verrà inaugurato il nuovo canale, con contenuti originali pensati per bambini e ragazzi, che verranno pubblicati due volte a settimane. È stato un collettivo di artisti e collaboratori dell’Associazione, ad ideare, nei giorni del lockdown, sui canali social dell’Associazione, la “Rassegna Pirata”, con spettacoli incontri e piccole feste teatrali molto seguite dai bambini. Da questa esperienza, è nata l’esigenza di sperimentare nuove forme di vicinanza con il pubblico, creando proprio Onda Pirata!, la tv che offre contenuti appositamente creati per il web.

«Saremo presenti sul web con i personaggi, i racconti e i laboratori che il nostro pubblico ha già incontrato e molte altre novità – spiega l’Atgtp -. Onda Pirata! è il nostro progetto di resilienza culturale e artistica all’emergenza covid-19. Ci impegniamo a fornire contenuti video creati dai nostri artisti e continuare a pensare al pubblico più giovane con la solita cura e attenzione a cui li abbiamo abituati in teatro. Pubblicheremo 2 video a settimana, più altri contenuti speciali, per chi sceglierà di sostenerci in questa impresa. Torneremo ad incontrarci dal vivo, ma intanto (e inoltre) ti aspettiamo online! “Unisciti alla ciurma!” è il nostro motto, per cavalcare le onde del cambiamento da veri pirati!».

L’iscrizione al canale è gratuita e pure l’accesso ai contenuti, ma l’Atgtp chiede al pubblico di sostenerlo per dare un futuro al suo lavoro. L’Associazione potrà infatti realizzare e dare continuità ad “Onda Pirata” solo grazie ai “patron”, i sostenitori, che mensilmente vorranno contribuire a questo innovativo progetto. Spiegano gli organizzatori: «Per sostenere Onda Pirata abbiamo scelto una piattaforma internazionale che si chiama Patreon che permette ai creativi di tutto il mondo di essere supportati dalla comunità di persone che seguono e credono nei loro progetti. Come? Offrendo un sostegno mensile, che varia a seconda delle possibilità di ciascuno. Ci si potrà abbonare attraverso il sito ondapirata.it, a partire da un contributo mensile minimo di 5 euro, il costo del biglietto di un nostro spettacolo. Andate su www.ondapirata.it, sostenerci è semplice e se ci fossero difficoltà abbiamo realizzato anche un tutorial che vi aiuterà».

Il palinsesto:

CANZONI IN CERCA DI VIDEO di Andrea Accoroni/Riciclato Circo Musicale

Sono canzoni originali ispirate a fiabe, esperienze vissute, personaggi reali o fantastici. Gli ascoltatori potranno illustrarne i personaggi e le situazioni, e inviarci i disegni. Noi ci occuperemo di creare dei video.



UN PO’ DI PEPE IN CASA di Lucia Palozzi/ATGTP

La quotidianità di Pepe è resa straordinaria dal suo carattere creativo e ribelle e da regolari incursioni del magico e fiabesco. Una serie pensata per raccontare, giocando, le relazioni, i valori familiari e morali mettendoli in questione con ironia, e per aprire finestre immaginifiche nelle vite di piccoli e grandi.



SPLIN – Richiami dal futuro di Enrico Marconi/Marlon Banda + Candida Ventura

Due coinquilini nullafacenti a caccia di avventure per pigri e sconsolati. Seguiranno, di volta in volta, le misteriose voci di bizzarre creature zoomorfe che li trascineranno nelle visioni di un (im)probabile futuro, realizzate con materiale di recupero.

PICCOLA TERRA di Simone Guerro/ATGTP

Rubrica di micro-teatro ecologico. Storie originali scritte e narrate da e con oggetti ritrovati in casa, che diventano protagonisti di narrazioni poetiche originali con un tema ambientale ogni volta diverso. Una riflessione sulla terra e l’ecosistema, protagonista di una rinascita silenziosa durante il periodo di quarantena, raccontata da nessuno.

IL LABORATORIO DELLE IDEE di Arianna Baldini/ATGTP

Il laboratorio delle idee è un percorso creativo che tramite le modalità laboratoriali di osservazione e sperimentazione, manuale, fisico, vocale e grafico, parte dalla formazione di un’idea fino ad arrivare alla narrazione teatrale.



GRANDI STORIE PICCOLE PICCOLE di Sandro Fabiani / Teatro LinguaggiMa chi lo ha detto che alcune storie sono solo da grandi? E se una piccola ape ci facesse capire il significato della libertà e delle regole? Se la principessa Annoiatina ci svelasse il segreto della felicità? O se uno spiritello dispettoso ci portasse a passeggio dentro le grandi storie di Shakespeare? Una serie di video racconti tra narrazione, multimedialità e disegno.