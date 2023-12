L’arte dell’olio con due mostre a Porto Sant’Elpidio

Fervono i preparativi per l’allestimento al Polo scolastico “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio (Fermo) di due mostre: una nazionale itinerante dal titolo “L’olio in tutti i sensi”, promossa da IDW Italian Design Weeks, e l’altra a carattere regionale, intitolata “L’olio, oltre il pane e il vino”. Gli appuntamenti dal 7 dicembre al 31 gennaio nella sede dell’istituto, in via Legnano.

Il Comitato Scientifico dell’Accademia di Belle arti e Design – Poliarte di Ancona del Gruppo Rainbow ha voluto portare nelle Marche la mostra itinerante dell’IDW, il network delle città storiche delle week design (Ancona, Firenze, Genova, Matera, Palermo, Udine, Varese, Venezia), promotrici del design territoriale. Inaugurata a Milano con tappe anche a Udine, Genova, Palermo, Porto Sant’Elpidio, l’esposizione “L’olio in tutti i sensi” è curata da Lisa Balasso e propone una selezione di progetti selezionati dal concorso nazionale italiandesignweeks.eu. Il concorso nazionale, dedicato al mondo dell’olio e promosso dalle design week italiane, aveva chiesto di proporre oggetti per l’uso dell’olio e strumenti di comunicazione per esprimere le qualità di olio, olive o derivati.

La mostra marchigiana “L’olio, oltre il pane e il vino. Il suffisso latino della civiltà mediterranea” è uno zoom sul tema nazionale, con la messa a fuoco sulla ricerca di imprenditori innovativi come Francesca Petrini di Monte San Vito e Gabriele Galassi di Osimo Stazione. Sostiene l’evento il Banco Marchigiano. È questa l’occasione per presentare la selezione dei Poliartisti 2023, i designer formati alla Poliarte e oggi professionisti di successo, invitati a partecipare alla mostra territoriale, come modelli di riferimento per gli studenti in corso: Diego Ciprianetti di Pesaro, Sara Canonici de La Spezia, Elisa Paolinelli di Ostra, Nicola Cerasa di Ancona, Sandra Di Luzio di Loreto Aprutino, Fabrizio Marchionni i Ascoli Piceno, Letizia Mocchegiani di Jesi, Sergio Supino di Foggia, Teresa Staino di Cosenza. Protagonisti di questo appuntamento e degli eventi collegati – tavola rotonda, cena di gala egli echi sui social – sono inoltre gli studenti della Poliarte Greta Verdinelli, Giulia Silvetti e Federico Canali.