Offagna, torna la magia del Medioevo: al via la 38esima edizione delle feste

OFFAGNA – Offagna si rituffa nell’età di mezzo con le Feste medievali che partono sabato 19 luglio per otto giorni di grandi eventi. Fino a domenica 26, dal pomeriggio a tarda sera, i vicoli, le strade e le piazze del centro storico torneranno a rivivere l’atmosfera del passato con mostre, sfilate in costume, duelli, mercatini artigianali e cene nelle taverne ricreate come un tempo. Salendo verso la rocca, che svetta sulla sommità del paese e offrì protezione a tutto il territorio anconetano, si incontreranno nobili e popolani, cavalieri e scene di vita quotidiana, antichi mestieri, giochi storici, musiche e balli medievali, falconieri, prodezze di spade e di balestre, giochi di fuoco e di bandiere. “Paese di speranza e nuove albe” sarà il filo conduttore di questa edizione, la 38esima.

Le novità

Quest’anno sono state introdotte diverse novità come il “Vicolo del Gioco”, una via con giochi in legno, d’ingegno, di precisione e tanto divertimento, per adulti e bambini e “La Bottega dei Monelli”, in cui si potranno fare attività manuali di creatività ispirati alle arti antiche. La speranza è rappresentata infatti dalle nuove generazioni che resteranno incantate insieme agli adulti dagli spettacoli di falconeria, dalle esibizioni dei cavalieri, dei tamburini e sbandieratori, dei mangiatori di fuoco e di tanti altri artisti.

Il programma

Il via ufficiale della rievocazione scatta sabato 19 appunto alle 20 con la cerimonia di apertura a cura dei quattro rioni di Offagna: San Bernardino, Torrione, Croce e Sacramento, di seguito, alle 22, in piazza della Contesa, per il secondo anno consecutivo torneranno i cavalieri di Arezzo che si esibiranno nella loro spettacolare giostra. Domenica 20 si aprirà con il Corteggio storico (oltre 300 figuranti abbigliati con i costumi d’epoca fedelmente riprodotti ispirandosi ai dipinti di autori del periodo, accompagnati dal Gruppo Storico Offagna Tamburi e sbandieratori), l’offerta del cero e la benedizione del Palio tratto dagli antichi statuti di Offagna. Lunedì 21 e martedì 22 ci sarà la disfida in armi, evento molto atteso nel paese, dove con le armi dell’epoca gareggeranno i quattro rioni attenendosi fedelmente agli statuti Osimani del 28 giugno 1485. Al termine della due giorni si terrà la cerimonia di consegna del Palio al rione vincitore. Mercoledì 23 alle 22.30, è in programma lo spettacolo a cura degli Sbandieratori del Gruppo Storico Offagna, giovedì 24 invece ci sarà il sontuoso banchetto della cena medievale in onore del rione vincitore del palio. Venerdì 25, tra i diversi eventi proposti, alle 23 sarà in scena lo spettacolo “In Omne tempus” incentrato sulla ricerca del Sacro Graal e a cura dei Tamburi del Gruppo Storico Offagna. La serata finale di sabato 26 sarà caratterizzata dalla cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Crescia, che assegnerà l’onorificenza a Mario Capacci, giostratore, allenatore e fondatore della compagnia storica “I cavalieri di Arezzo”, Daiana Dionisi, flautista e insegnante di flauto traverso a Castelfidardo, Eleonora Giuliodori, giovane imprenditrice agricola di Offagna e Cesare Catà, filosofo e performer teatrale. Alla mezzanotte fuochi d’artificio.

Gli interventi

Offagna, addobbata per le feste medievali, garantirà un’esperienza unica in cui si potranno riscoprire la storia e la cultura del posto, trascorrere momenti ludici e soprattutto visitare il museo della Rocca, il museo Paolucci, con la sua ricca testimonianza della bellezza del paesaggio marchigiano, e il museo della Liberazione. «Grazie all’instancabile lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, dal comitato feste, dai Rioni, dall’Accademia della Crescia e dai tanti volontari che gratuitamente prestano il loro prezioso lavoro prima, durante e dopo la manifestazione – dichiara il sindaco Ezio Capitani – riusciamo mantenere viva una tradizione fortemente rappresentativa dell’identità del nostro paese. Le Feste medievali sono giunte alla 38esima edizione, un risultato che non sarebbe stato possibile se ogni anno non avessimo cercato di rinnovare il format. Sono il nostro migliore biglietto da visita. In tutto questo tempo ci hanno permesso di far conoscere anche fuori dai confini nazionali il nostro comune, le sue bellezze artistiche e culturali, le prelibatezze enogastronomiche e la calorosa accoglienza dei nostri concittadini». «Il nostro obiettivo – aggiunge il presidente del Comitato feste Matteo Brignoccoli – è di scatenare la magia del Medioevo, perché lavoriamo tutto l’anno per questo appuntamento cercando di renderlo sempre più accogliente e spettacolare. Le Feste medievali di Offagna non vanno raccontate, ma vissute in prima persona attraversando i nostri vicoli, rimanendo incantati dalle disfide in armi e dalla ricercatezza dei costumi del tempo».