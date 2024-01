Nuovo appuntamento con Teatri d’Autore a Gradara: ecco “Nel ventre della balera”

GRADARA – Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa venerdì 19 gennaio al Teatro Comunale di Gradara con lo spettacolo Nel ventre della balera, una storia di libertà a passo di danza di e con Gianluca Foglia Fogliazza alla narrazione e disegno dal vivo e il musicista Emanuele Capa.

Scoprire la storia del “liscio” è capire la nostalgia di un tempo che faceva del ballo un atto di ribellione, del talento autodidatta di contadini poveri per nascita e talentuosi per vocazione. Il paese immaginario di Castelmauro, crocevia di destinazioni, ha visto passare i più grandi, quelli che avrebbero fatto la Storia. Lo stesso Giuseppe Verdi, bambino, assediato da note ambulanti di violinisti e organetti ne sarebbe rimasto folgorato. Come Gerundio, testimone protagonista nel mondo piccolo di Castelmauro, dove balera fa rima con primavera e come lei non si può fermare.

In scena un narratore / disegnatore, accompagnato da un musicista polistrumentista. Il racconto si alterna tra narrazioni e disegno dal vivo. L’interprete e disegnatore si avvicina a un tavolino sul quale è puntata una piccola telecamera con cui rimanda sul grande schermo la realizzazione dei personaggi protagonisti dello spettacolo. Nel ventre della balera si rivela attraverso la narrazione sospesa tra mito e realtà, con le musiche appositamente composte ed eseguite dal vivo, l’immediatezza e il fascino del disegno realizzato seduta stante, la suggestione dell’aneddoto e la sua connotazione popolare.

Lo spettacolo è prodotto da Nicola Casalini per Sonirik.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini Pesaro tel. 0721 387620, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola tel 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.