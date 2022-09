Musici di Solestà campioni d’Italia, bene anche Porta Romana: successi per i sestieri ascolani alla Tenzone Aurea

ASCOLI – Due gruppi nei primi dieci posti della classifica combinata. E l’altro appena fuori dalla top ten. Bilancio più che positivo per i sestieri ascolani, che nel weekend hanno preso parte alla Tenzone Aurea, il campionato nazionale di serie A1 per sbandieratori e musici che si è svolto a Querceta, in provincia di Lucca. Al termine delle cinque specialità, il sestiere di Porta Solestà si è piazzato al quinto posto della classifica generale, mentre Porta Romana ha chiuso in settima posizione. Undicesimo posto, invece, per i ragazzi di Porta Maggiore. A laurearsi campioni d’Italia sono stati gli sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza, che hanno preceduto sul podio Città Murata. Medaglia di bronzo, poi, per gli sbandieratori del Palio di Ferrara.

I risultati

Per quanto riguarda i gruppi ascolani, il risultato più eclatante è stato il primo posto, nella specialità dei musici, conquistato dal sestiere di Porta Solestà. Per i tamburini e le chiarine gialloblù si tratta addirittura dell’ottavo trionfo consecutivo nella specialità: un risultato decisamente straordinario. Solestà, poi, ha ottenuto un ottimo secondo posto anche nella grande squadra. Le finali di musici, grande e singolo si sono svolte sabato, mentre domenica sera sono andate in scena le finali della coppia e della piccola squadra. Il duo di Porta Solestà composto da Luca Federici e Edoardo Pavoni si è piazzato al nono posto, ottenendo un buonissimo risultato. L’altra coppia gialloblù, così come le coppie di Porta Romana e Porta Maggiore, invece, non si sono qualificate. Solestà, però, non è andata in finale nella piccola squadra, mentre Porta Romana ha ottenuto un discreto sesto posto nella specialità. Fuori dalla finale Porta Maggiore. Insomma, bilancio più che buono, considerando il fatto che gli ultimi due anni sono stati molto duri per sbandieratori e musici, visto che sono state poche le occasioni per allenarsi e gareggiare, a causa della pandemia. La Tenzone Aurea, infatti, tornava a distanza di tre anni dall’ultima edizione, quella del 2019.