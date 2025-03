Tre laboratori rap, gratuiti, tra aprile e giugno a Jesi

Aperti a giovani e adulti dai 14 ai 34 anni, sono organizzati da Peacock Live & Events nell’ambito del progetto "Di Parco In Parco" in collaborazione con Nuovo Spazio Studio Danza

In arrivo a Jesi da aprile a giugno tre laboratori Rap completamente gratuiti. Li organizza Peacock Live & Events, nell’ambito del progetto “Di Parco In Parco” in collaborazione con Nuovo Spazio Studio Danza.

Aperti a giovani e adulti dai 14 ai 34 anni, sono l’ideale per chi è alle prime armi e vuole imparare a rappare o creare beat al computer, ma anche per coloro che intendono migliorare la tecnica come rapper o come producer, in un percorso di preparazione che porterà ad esibirsi davanti a un vero pubblico. Sono pensati per conoscere la storia delle origini della cultura hip hop, imparare a scrivere un brano rap dalla base musicale al testo, registrarlo e allenarsi ad eseguirlo correttamente dal vivo, per esibirsi infine durante l’evento conclusivo dei laboratori, che si terrà a fine giugno in uno dei locali di Jesi.

Martedì 1 aprile alle ore 18 ci sarà un primo incontro conoscitivo con il coordinatore dei laboratori il producer marchigiano Jonathan Iencinella (contattare il 3332967548 per info sul luogo dell’incontro). I percorsi laboratoriali sono tre, ciascuno con un diverso istruttore, e possono essere frequentati tutti o singolarmente.

Il primo laboratorio è di introduzione alla storia del rap, tecniche vocali e preparazione live, e si tiene tutti i martedì di aprile, maggio e giugno dalle ore 18 alle ore 19:30. L’istruttore è Jonathan Iencinella, cantante, dj, organizzatore di eventi, esperto di storia della musica. Ai partecipanti viene insegnato come gestire la voce in maniera corretta, dosare le pause e la respirazione, usare il diaframma per non rimanere a corto di fiato. Si familiarizza con il concetto di metrica per scoprire che dentro ogni parola ci sono mille ritmi e che ognuno può tirarli fuori a modo suo. Si ascoltano e si mettono a punto i brani dei partecipanti, ci si esercita ad eseguirli in vista dell’esibizione finale. Il tutto accompagnato da cenni storici alla cultura hip hop e ai suoi valori fondanti, per riscoprire, al di là dei riflettori e del successo planetario di cui gode oggi questa forma di espressione, la sua dirompente valenza sociale e culturale.

Il secondo laboratorio gratuito è quello di “Scrittura Rap”, con Matteo Tuscano, in arte Tusco, rapper e divulgatore della disciplina rap. Le lezioni saranno il 26 e 27 aprile, il 31 maggio e il 1 giugno presso la scuola di danza Nuovo Spazio Studio Danza, viale don Minzoni 3/ter, a Jesi. Due week end per due appuntamenti intensivi di circa 10-12 ore ciascuno, alla portata di tutti, dai quali i partecipanti escono con un brano tutto loro, compreso chi è alle prime armi, dopo aver imparato a scrivere un testo esteso prendendo spunto dalla loro quotidianità.

Il terzo laboratorio in “Beatmaking” prevede tre cicli intensivi ciascuno da 8 ore spalmate su due giornate: il 5 e 6 aprile, il 10 e 11 maggio, e l’11 e 13 giugno, sempre nei locali del Nuovo Spazio Studio Danza. Sono dedicati a chi si sente più a proprio agio nei panni del producer piuttosto che in quelli del rapper, o per chi aspira ad essere quel tipo di rapper che si produce da solo le proprie basi: con questi laboratori si ha l’occasione di apprendere in breve tempo le fondamenta del beatmaking. Per chi non è prime armi, offre anche l’occasione di cogliere qualche trucchetto del mestiere, migliorare le competenze e la qualità delle produzioni. L’Istruttore è Alessandro Guerri, batterista, producer, diplomato al conservatorio in musica elettronica.

Jonatan Iencenella Tusco Alessandro Guerri

L’evento finale si terrà a fine giugno in data da definirsi, in uno dei locali di Jesi, in uno show di apertura a rapper più esperti.

I laboratori vengono svolti nell’ambito del più ampio progetto Di Parco In Parco, che offre gratuitamente una vastissima gamma di corsi e attività laboratoriali di carattere sportivo, ricreativo-culturale e formativo: informatica, tennis tavolo, parkour, taekwondo, pallavolo, danza urban e altro ancora. Il progetto è rivolto principalmente a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione quali i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training) o giovani appartenenti a gruppi svantaggiati provenienti da aree urbane caratterizzate da forme di disagio diffuso di tipo culturale, sociale o economico, e punta alla realizzazione di attività aggregative in grado di stimolare l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo di competenze e abilità.

Di Parco In Parco è stato reso possibile grazie all’ammissione al bando Playdistrict – Spazi Civici di Comunità, iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., a cui il Comune di Jesi, nello specifico l’Assessorato allo Sport, ha partecipato con una rete di enti e associazioni sportive e culturali della città.