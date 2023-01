SENIGALLIA – Pronto il disco d’esordio della band marchigiana Intersidera. Il lavoro, preceduto venerdì 13 gennaio dal singolo “Dorian”, si intitola “Amnesia: Echi di Futura Memoria” ed è il primo album di inediti che la formazione nata a cavallo del fiume Cesano presenta al grande pubblico.

Il gruppo di matrice progressive/alternative metal nasce nel 2016. Sei ragazzi, tutti marchigiani, hanno alle spalle una solida esperienza basata su studi musicali maturati tra scuole di musica e Conservatorio. Sono Federico Gianantoni 25 anni, chitarrista, di Senigallia; Simone Godi, 23 anni, chitarrista, di Mondavio; Michele Casoni, 26 anni, cantante, di Senigallia; Nicola Venturi, 23 anni, batterista, di Corinaldo; Jonathan Bruciati, 24 anni, bassista, di Corinaldo e Matilda Valentini, 20 anni, tastierista, di San Lorenzo in Campo.

Gli Intersidera si sono esibiti in diversi locali delle Marche, tra gli altri hanno aperto il concerto anconetano di Motta alla Mole Vanvitelliana. In Italia hanno calcato i palcoscenici di molte città e locali arrivando fino a Monaco di Baviera, grazie a un consenso sempre più ampio sia per i brani inediti che per le cover con cui si cimentavano.

La band ha anche partecipato a diversi contest guadagnando il podio in più occasioni. Nel 2019 la grande svolta con la volontà e la spinta a intraprendere la scrittura del primo album di soli inediti. Brani frutto del confronto tra i musicisti e di un percorso non solo musicale, ma anche interiore. «Dorian – sottolineano gli Intersidera – è il brano che più rappresenta in modo diretto il rapporto conflittuale con se stessi. Ispirato al romanzo “Il Ritratto di Dorian Gray”, l’intera storia è rivisitata e prende forma in chiave moderna, esplodendo in dettagli ed emozioni così intense da mettere in risalto le vulnerabilità e i punti di forza di ognuno. Il fine è scandagliare il sentire umano e dare spunti di riflessione. Ci auguriamo che il singolo possa trasmettere tutta l’energia che abbiamo e che raggiunga una vasta platea di pubblico».