Mostre e spettacoli: torna “L’estetica dell’effimero” alla rotonda di Senigallia

SENIGALLIA – Compie dieci anni “L’Estetica dell’Effimero”, l’evento che contraddistingue il fine settimana di ferragosto alla rotonda a mare di Senigallia. Per l’occasione è stato scelto il tema “Vintage! Il gioco, la moda, la musica di un tempo”, per unire nelle tre giornate – dal 13 al 15 agosto – una programmazione variegata e in grado di allietare tutti i gusti.

L’evento è nato nel 2012, grazie alla collaborazione tra l’omonima associazione culturale e l’allora amministrazione comunale, come una mostra antologica dei costumi artistici dei fratelli Anna e Lorenzo Marconi, i noti costumisti e vincitori del carnevale di Venezia. Giunto quest’anno alla sua decima edizione, risente ovviamente delle restrizioni anti covid imposte a tutte le manifestazioni.

Durante la tre giorni nel weekend di ferragosto saranno ospitati (ingresso libero) in un unico contenitore un percorso espositivo e delle serate di spettacolo.

Venerdì 13 agosto, alle ore 21:30 “I giocattoli ci parlano. Viaggio tra racconti e aneddoti della meravigliosa storia del giocattolo”: si tratta dell’incontro con la curatrice del museo del giocattolo antico di Senigallia Elena Turchi e con la partecipazione di Alessandro De Carlo.

Sabato 14, alle ore 18 si terrà la presentazione del libro illustrato “Il segreto di Milla” (Erickson ed.), alla presenza dell’autore Davide Baldoni che fornisce uno sguardo inedito sul mondo dei bambini e sull’inclusione.

Alle ore 21:30 dello stesso giorno si terrà il recital “Case chiuse… di decadenze, sottovesti, pizzi e racconti peccaminosi”, di e con Mauro Pierfederici e Alessio Messersì; chitarra Roberto Chiostergi, voce Marco Bozzi.

Infine, domenica 15 agosto, sempre alle ore 21:30, La piccola orchestra swing presenta “Mamma che swing”, uno spettacolo musicale con repertorio anni ’40.

Ogni serata sarà arricchita con scene e personaggi in stile, come da sempre L’Estetica dell’Effimero usa proporre i suoi eventi, mentre durante le tre giornate sarà poi possibile visitare l’esposizione organizzata ad hoc all’interno della sala con una scelta di giocattoli d’epoca della collezione del museo del giocattolo antico di Senigallia. A questi si aggiungeranno opere artigianali dei fratelli Marconi, titolari del Laboratorio Artistico Orientexpress di Senigallia. In ultimo sarà possibile ripercorrere la storia dell’abbigliamento femminile dai primi anni del ‘900 fino agli anni ’80, attraverso la collezione di vestiti vintage della collezione privata della sartoria Tulma di Tolentino.

Ingresso gratuito su prenotazione tramite mail a lesteticadelleffimero@gmail.com o via whatsapp al 328.3846786.