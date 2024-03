Mostra, teatro e recital sui poeti maledetti: ricco fine settimana culturale a Senigallia e dintorni

SENIGALLIA – Raffica di eventi culturali nel Senigalliese dove si prospetta un fine settimana decisamente ricco di appuntamenti, a partire da venerdì 15 marzo, che interesseranno sia la città con la spiaggia di velluto, ma anche l’entroterra, in particolare Trecastelli, Arcevia e Corinaldo.

Proprio venerdì 15 marzo si chiuderà la stagione realizzata al teatro Goldoni di Corinaldo da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura e la collaborazione di Teatro Time. In scena Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati dalla regia di Gianluca Guidi, in “Il padre della sposa” di Caroline Francke. Si tratta di una commedia divertente, piena di gag, tenera e coinvolgente, in cui un padre assume atteggiamenti bizzarri in vista delle imminenti nozze della figlia, tra invasioni casalinghe, pensieri sottaciuti, costi esorbitanti e personaggi eccentrici. Lo spettacolo è prodotto da Francesco Bellomo per Virginy-L’Isola Trovata. Informazioni, orari e biglietti: teatro Goldoni tel. 338/6230078 teatro@corinaldo.it, AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net e su Vivaticket. Inizio ore 21,15.

Due gli appuntamenti del seguente sabato 16. Si inizia alle ore 18.30 al museo Nori De’ Nobili di Trecastelli, dove verrà inaugurata la mostra FE/Mail Art – Messaggi di Artiste Internazionali, a cura di Chiara Diamantini e Simona Zava. L’esposizione, promossa dall’assessorato alla cultura di Trecastelli in collaborazione con l’associazione Carlo Emanuele Bugatti-Amici del Musinf e col patrocinio della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, rientra nella programmazione della campagna “Unica come me – Percorsi sulla parità di genere” che Trecastelli promuove in occasione della giornata internazionale della donna 2024. In mostra le opere di 52 note artiste, provenienti, oltre che dall’Italia, da vari paesi europei, dal nord e sud America, dal Giappone e dall’Australia. L’ingresso e le visite guidate, per singole persone e gruppi, sia alla mostra che al museo, sono gratuiti. Informazioni: museo Nori De’ Nobili – Villino Romualdo tel. 071.7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – www.museonoridenobili.it.

Sempre sabato 16, ma alle 21:15, alla Piccola Fenice di Senigallia, riprenderà la rassegna teatrale “In scena senza scena”, con il recital “Versi all’assenzio” dedicato ai famigerati “poeti maledetti”, il gruppo di scrittori francesi che hanno rivoluzionato il modo di far poesia nella seconda metà del diciannovesimo secolo. La serata si concentrerà, in particolare, sulla biografia e sulle opere delle tre figure principali: Charles Baudelaire, il precursore e ispiratore del movimento; Paul Verlaine, a cui si deve la definizione di “poeti maledetti”; e Arthur Rimbaud, il più giovane e sperimentatore. Alessio Messersì e Mauro Pierfederici ne racconteranno le vite e i versi, accompagnati dal duo musicale Cardueles, (Gioele Bellagamba al violino e Letizia Cerasa all’arpa). La rassegna è organizzata dal Comune di Senigallia e dalle associazioni Augusto Bellanca, Sena Nova e Teatro Time, con il contributo del Centro Cooperativo Mazziniano. Info e biglietti: teatro La Fenice e sul sito Vivaticket.

Domenica 17 marzo si chiuderà la tre giorni di eventi culturali con lo spettacolo “Via del Popolo”, vincitore del Premio Ubu 2023. Andrà in scena grazie a Saverio La Ruina alle ore 17, al teatro Misa di Arcevia, nell’ambito della stagione di prosa 2024 promossa dal Comune con la direzione artistica del Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Amat e A.N.P.I. Sezione Arcevia, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche, e CMS Consorzio Marche Spettacolo. L’attore e regista tocca uno dei temi più cruciali, attuali e molto sentiti delle aree interne del nostro paese: lo spopolamento dei borghi e il diradamento delle preziose piccole attività commerciali e produttive. Due persone, una del presente e una del passato, percorrono la stessa strada, ma una impiega due minuti, l’altra 30: in mezzo sono cambiate tante cose, sono scomparse quelle attività che brulicavano nella via del Popolo di una città del sud presa a esempio dei nuovi tempi, della piccola città italiana che è cambiata, della società globalizzata. Informazioni e biglietti: Teatro Giovani Teatro Pirata / Tel. 0731 56590 – Cell. 334 1684688 lun-ven 9-17- biglietteria@atgtp.it – www.atgtp.it AMAT/ Biglietterie del circuito – www.amatmarche.net Vendita on-line www.vivaticket.it Biglietteria Teatro Misa Cell. 334 1684688 un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.