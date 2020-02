A Senigallia una mostra sui Royal Wedding di casa Windsor

SENIGALLIA – Una mostra, ma anche una piccola follia. È Fascinator – Toccata e fuga a Windsor di Guido Calamosca e Giorgia Olivieri, un viaggio improvvisato alla volta di Windsor per partecipare al Royal Wedding in qualità di folla di curiosi.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è ospitata dal 14 al 29 febbraio al Palazzetto Baviera (via Ottorino Manni 1) di Senigallia.

Guido Calamosca è fotografo: era a Londra per caso nel 2011 quando si sono sposati William e Kate ed è rimasto rapito dall’atmosfera che regnava per le strade della città. Nel 2018 l’annuncio del matrimonio del fratello Harry con l’attrice americana Meghan Markle: l’occasione era troppo ghiotta per non andare, anche perché Giorgia Olivieri, giornalista, è cresciuta a pane e rotocalchi con i racconti dei reali inglesi.

Ne è venuto fuori un racconto colorato a quattro mani, dove sono state trasferite le emozioni delle persone che hanno partecipato all’evento e le impressioni di chi si è trovato in mezzo a questo circo meraviglioso.

La mostra Fascinator – Toccata e fuga a Windsor è inserita nel cartellone di appuntamenti San Valentino a Senigallia.