Morte di Pomodoro, il tributo di Pesaro: «Ci lascia un gigante, eredità artistica immensa»

PESARO – Morte di Arnaldo Pomodoro, il tributo della città e della politica.

«Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell’arte perde uno tra gli scultori italiani più influenti del Novecento che lascia un’eredità immensa riconosciuta in tutto il mondo. Un artista conosciuto a livello internazionale per le sue imponenti sfere bronzee, di cui ricordiamo con emozione quella di Pesaro in piazzale della Libertà – simbolo assoluto della città – e legato a Pesaro da un rapporto speciale» così il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini.

A segnare la storia artistica di Pesaro, l’esposizione del 1971 ‘Arnaldo Pomodoro: Sculture nella città’ occasione in cui la versione in fiberglass della Sfera grande entrò a far parte del patrimonio pesarese e la città accolse le sculture di Pomodoro per la prima volta esposte tra le vie del centro storico. Un evento straordinario – possibile grazie al lavoro di coordinamento tra la Galleria Segnapassi di Pesaro fondata da Renato Cocchi, Franca Mancini e Milena Ugolini e la Galleria Marlborough di Roma – diretta da Carla Panicali -, in collaborazione con Comune, Provincia e Azienda Autonoma di Soggiorno, che rappresentò una tappa fondamentale per la costruzione dell’identità contemporanea di Pesaro.

«Proprio a questa mostra era dedicato e ispirato uno degli eventi più significativi di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024: “𝐒𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝟏𝟗𝟕𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒. 𝐃𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐏𝐨𝐦𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢” allestito al Centro Arti Visive Pescheria da febbraio a maggio 2024 dove il pubblico ha potuto ammirare una selezione di materiali d’archivio e le sculture di Arnaldo Pomodoro “Colonna intera recisa” e “Rotante massimo, IV”, in prestito dalla Collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro. Si trattava non a caso del primo capitolo del progetto di Pesaro 2024, “Dalle sculture nella città all’arte delle comunità”, pensato per avviare una riflessione sul rapporto tra arte e spazi pubblici. Ma il suo segno importante sul territorio è legato anche al Centro TAM di Pietrarubbia, dedicato alla sperimentazione dei metalli, fondato da Pomodoro perché, accanto all’attività artistica, ha sempre ricoperto ruoli importanti nella formazione di giovani artisti in cui credeva molto» concludono sindaco e assessore.

L’ex sindaco Matteo Ricci lo ricorda così: «Addio ad Arnaldo Pomodoro, uno dei grandi della scultura contemporanea. La sua Sfera Grande sul lungomare di Pesaro è ormai parte dell’identità della città: simbolo riconosciuto, punto di riferimento per tanti pesaresi e tappa obbligata per tutti i visitatori. La sua arte ha creato un legame speciale tra lui e Pesaro. La “Sfera Grande” non è solo un monumento; è un dialogo continuo tra l’arte e la città, tra la storia e il futuro. È la testimonianza tangibile della sua grandezza e del suo amore per la bellezza. Oggi – aggiunge Ricci – perdiamo un gigante dell’arte, un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nel panorama culturale globale. Ma noi, a Pesaro, non lo perderemo mai davvero. La “Sfera Grande” continuerà a brillare al centro della nostra piazza, custode della sua memoria e testimonianza eterna del suo genio».



Infine la presidente della Commissione Cultura Anna Maria Mattioli. «Cresciuti e formati coi suoi insegnamenti, il suo donarsi come artista contemporaneo fuori dagli schemi, il suo saper lasciare in noi giovani studenti di storia dell’arte, un’impronta forte e motivata a non soffermarci alla forma in sé, ma a percepire significati oltre le sensazioni che curiosamente occorre andare a scoprire ed elaborare, per comprendere e formare una cultura critica delle forme dell’arte. Questo ci riportavano negli anni 70/80 i maestri Vangi e Sguanci riferendosi al grande maestro Arnaldo Pomodoro, fonte viva di ispirazione che ha lasciato una vasta opera scultorea, modello passato, presente e futuro per tanti artisti. Le parole del maestro, studiate sui testi di Giulio Carlo Argan oggi risuonano di un’attualità disarmante e sorprendente come le sue opere: «La sfera è un oggetto meraviglioso, del mondo della magia, del mondo dei maghi, sia che si tratti di cristallo, bronzo o piena dell’acqua…..riflette ciò che ci circonda, creando tali contrasti che a volte si trasforma, diventando invisibile, lasciando solo il suo interiore, tormentato e corroso, pieno di denti…..». Ci lascia un artista straordinario».

Per il presidente della Provincia Giuseppe Paolini «E’ stato un maestro dell’arte, un gigante della scultura ma anche un ambasciatore universale del nostro territorio. Non solo per il suo legame profondo con Pesaro, dove trascorse l’infanzia, esemplificato dalla Sfera Grande divenuta un simbolo cittadino. Ma anche per le sue radici con il Montefeltro e con i nostri borghi. Ci lascia infatti un messaggio profondamente attuale, collegato alla custodia e alla valorizzazione di questi luoghi dell’anima. Pomodoro amò il borgo di Pietrarubbia dove una parte rilevante della sua produzione è accolta nelle sale a lui dedicate all’interno del Museo di arte contemporanea. Erano gli anni Settanta quando, portato da alcuni amici, Pomodoro giunse a Pietrarubbia e si innamorò del borgo per la sua forza spirituale. Da qui nacque l’idea di rilanciare questo luogo, donando significative opere alla comunità. Dagli anni Novanta questa collaborazione ha portato poi alla fondazione del centro Tam (Trattamento artistico dei metalli), voluto e curato dallo scultore, che per quasi 20 anni ha accolto ragazzi da tutta Italia e Europa per l’apprendimento dell’arte della scultura orafa. Una grande testimonianza di amore per il territorio e un lascito inestimabile per le nuove generazioni, che abbiamo il dovere di custodire e tramandare. Anche per questo la Provincia nel 2007 ha partecipato, insieme al Comune di Pietrarubbia e alla Comunità montana del Montefeltro, all’acquisto dell’antico palazzo Pomodoro, sostenendo il progetto originario che ha poi portato ora all’evoluzione verso il museo diffuso nel borgo, costituito anche dalle tantissime opere realizzate dai maestri e dagli allievi di quella prestigiosa scuola».