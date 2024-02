Montefano, a teatro è di scena “Donne all’opera tra Ottocento e Novecento”

MACERATA – Continuano gli appuntamenti della stagione del teatro di Montefano dal titolo “L’Arte è Donna. Il progetto, sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche, è incentrato sugli incontri con l’universo femminile nel mondo della performance artistica, la programmazione teatrale pone la donna come figura centrale di rinascita e filo conduttore del programma culturale.



Domenica 25 Febbraio 2024 – Ore 18.00

“Donne all’opera tra Ottocento e Novecento”

Lo spettacolo offre un viaggio attraverso le opere di compositori celebri come Donizetti, Verdi e Puccini, eseguite magistralmente dai Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del bel canto.

Biglietto Unico € 8

Sabato 2 Marzo 2024 – Ore 21.15

“Nada Duo in concerto”

Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un CD dal titolo “Nada Trio” che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati, poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”.

Biglietto € 20 (Ridotto € 18 per Soci Rondinella e ragazzi fino a 12 anni)

Domenica 17 Marzo 2024 – Ore 18.00

“Lettera 22 – Cantieri Olivetti”

Un’opera teatrale ispirata alla figura di Adriano Olivetti, ideata e diretta da Isabella Carloni e Andrea Fazzini. “LETTERA 22” esplora il pensiero visionario di Olivetti e la sua rilevanza nel contesto contemporaneo, offrendo uno spettacolo che coniuga arte e riflessione sociale.

Biglietto € 12 (Ridotto: € 10 per Soci Rondinella e ragazzi fino a 12 anni)