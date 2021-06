PESARO – L’omaggio a Dante di Aldo Cazzullo e Piero Pelù fino a Elio che canta Jannacci. Teatro e musica al Parco Miralfiore di Pesaro per Miralteatro d’Estate, seconda rassegna nell’anfiteatro dello splendido parco cittadino nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT con Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica Gioachino Rossini, Orchestra Sinfonica G. Rossini e Teatro Accademia.

30 sere di spettacolo, nella frescura dell’ameno luogo, dal 18 giugno al 19 agosto per un cartellone che prende avvio con l’anteprima estiva di Ci vuole orecchio, Elio canta e recita Enzo Jannacci, promosso da AMAT.

Tanta musica di qualità in cartellone. Il 25 giugno è la volta della Filarmonica Gioachino Rossini diretta da Michele Antonelli con Dante Milozzi al flauto in un programma che attraversa Barber, Bloch e Čajkovskij e dal 27 giugno al via gli appuntamenti di Interludio a cura dell’Ente Concerti con Fabrizio Bosso Quartet che proseguono il 3 luglio con Matthew Lee in Rock’n’ Love (3 luglio), il 9 luglio con Tosca in Morabeza, il 24 luglio con Omaggio a Burt Bacharach di Karima & Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti e il 29 luglio con Hot Club Roma & Giorgio Tirabasi in Django Reinhardt: il fulmine a tre dita. Con oltre vent’anni di attività la jazz band Aldemaro Moltedo Jazz Band, coordinata dal pianista pesarese Aldemaro Moltedo, giunge a Miralteatro d’Estate – organizzazione AMAT – il 1 luglio con Ella and Louis: Lo swing di Ella Fitzgerald e di Louis Armstrong con Paola Lorenzi (voce) e Michele Samory, il 12 agosto con Satchmo Style: lo swing di Louis Armstrong con Michele Samory (voce tromba) e il 19 agosto con Il jazz incontra la lirica: romantic jazz, direzione e arrangiamenti di Fabio Petretti. Aldo Cazzullo con la partecipazione straordinaria di Piero Pelù conducono il pubblico alla scoperta di Dante il 4 luglio con A riveder le stelle, spettacolo promosso da AMAT con la regia di Angelo Generali. Torna l’estate e tornano I Concerti Xanitalia dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini che per questo 2021 prevedranno due spettacoli: il 5 luglio Concerto elettro-sinfonico dedicato ai giovani e il 12 luglio Tributo ad un artista internazionale, nuovo episodio della serie dei crossounds della Rossini con la direzione e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli. A questi due concerti si aggiunge un terzo appuntamento curato sempre dall’ Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Pasquale Corrado il 26 luglio con Freedom – Evento speciale OSR, un tributo a due grandi artisti George Michael e Prince, con Clarissa Vichi, cantante.

Lo spettacolo Anelante

La programmazione curata da AMAT prosegue il 7 luglio con Rìding Tristocomico, reading show di Arianna Porcelli Safonov – in collaborazione con The Bid Art NET–, blogger, attrice comica, conduttrice di format tv e live e autrice di monologhi di stand-up comedy e cabaret. Il suono caldo delle chitarre di Bombino e Adriano Viterbini risuonano l’8 luglio, la comicità intelligente di Alessandro Bergonzoni attende il pubblico il 15 luglio con Trascendi e sali regia di Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi e quella altrettanto intelligente e surreale di Antonio Rezza e Flavia Mastrella il 22 luglio con Anelante. Ancora musica il 17 luglio con Heroes. Omaggio a David Bowie con un cast d’eccezione composto da Paolo Fresu, Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer e il 27 luglio con l’Accademia di Musica Zero Crossing in Dance Dance Dance. La magica Disco Dance degli anni 70. MU.N Music Notes in Pesaro, rassegna di musica classica curata da Eugenio Della Chiara, approda con due appuntamenti nel palcoscenico estivo di Miralteatro.

Il 28 luglio con Sara Rossini (soprano), Riccardo Della Sciucca (tenore) ed Elisa Cerri (chitarra) in un programma dedicato a Rossini, Bizet, Tosti Ortona, Donizetti, Debussy e Verdi mentre il 2 agosto è la vota di “…E ti senti pulsare nel sangue” melologo su musiche di Astor Piazzolla e testi di Cesare Pavese, drammaturgia di Piercarlo Sacco in scena con Federica Fracassi e Andrea Dieci. Dardust, musicista innovativo, capace di creare un immaginario unico, una vera forza della natura dal vivo, presenta il 31 luglio Storm and drugs live mentre Paolo Cevoli racconta il 5 agosto La sagra famiglia, storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Ancora due appuntamenti musicali per la sezione curata da AMAT. Il 6 agosto nell’ambito di Armonie della sera – diciassettesima edizione dell’international music festival – l’appuntamento è con uno dei grandi interpreti del nostro secolo, il grande pianista russo Boris Petrushansky, alle prese con un programma di grande impegno pianistico e poetico allo stesso tempo tra Schumann e Musorgskij. Dalla notte al giorno, dal buio alla luce, AMAT invita il pubblico il 9 agosto alla magia di un Concerto all’alba con Elpidia Giardina Plays Pink Floyd, una riscrittura delle amatissime musiche del gruppo britannico dell’eclettica pianista di formazione classica.

La location al parco Miralfiore

Completa la proposta di spettacolo Un palco nel parco, quattro appuntamenti a cura di Teatro Accademia: 16 luglio Questa do la mett della Compagnia del Gallo, il 23 luglio Spulciand de qua e de la’! de Il faro, il 30 luglio Al vegh e an el vegh di Teatro Accademia e il 13 agosto L’ultim baganell de La Piccola Ribalta.

Biglietti su www.vivaticket.com e rivendite del circuito; informazioni e prevendite presso Tipico.tips (0721 34121); biglietteria Parco Miralfiore (ingresso via Respighi – 334 3193717); il giorno di spettacolo dalle ore 20, per Heroes dalle ore 18, per il Concerto all’alba dalle ore 5. Inizio spettacoli ore 21.15, Heroes, doppia replica ore 19 e ore 22.15, Concerto all’alba, Elpidia Giardina ore 5.30, Interludio ore 21, Orchestra Sinfonica G. Rossini ore 21.30.