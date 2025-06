Da Marche Film Commission un nuovo bando per finanziare lungometraggi e serie tv

Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission ha pubblicato il nuovo bando pubblico a sostegno della produzione audiovisiva, con un finanziamento complessivo di 2.600.000 euro, nell’ambito dei fondi PR FESR 2021-2027 per la produzione di lungometraggi, film tv, serie, opere di animazione cortometraggi, format, videoclip e web serie.

Questo è il terzo bando della Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission dedicato alle produzioni audiovisive, per un investimento totale complessivo di 13 milioni e 600 mila euro che ha già permesso il finanziamento di 52 opere.

Le risorse disponibili sono così ripartite: 2.080.000 euro destinati a lungometraggi, film tv e serie e 520.000 euro destinati a documentari, cortometraggi e format.

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva (codice ATECO 59.11), come definite dal Regolamento UE n. 651/2014, sono ammessi produttori unici, coproduttori o produttori esecutivi, con una quota minima di compartecipazione del 20% nel progetto presentato.

Le domande potranno essere inviate fino al 18 agosto 2025 alle ore 12, esclusivamente tramite la piattaforma SIGEF.

Il nuovo bando della Regione Marche è stato presentato nel weekend a Cagliari all’8^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, di fronte alle produzioni del piccolo e grande schermo e ai colossi dell’entertainment VOD (Video On Demand) e televisivo.

«Questo bando è uno strumento concreto per rendere le Marche sempre più attrattive nel panorama audiovisivo nazionale ed internazionale, un finanziamento che genererà, in termini di ricaduta economica nel territorio, tre volte tanto», ha affermato Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura. «La presentazione al Filming Italy Sardegna Festival, di fronte a un pubblico di produttori e professionisti del settore, è stata l’occasione per promuovere le bellezze delle Marche e per creare nuove collaborazioni per sviluppare sempre più un ecosistema produttivo locale che mette in rete talenti, imprese, territori e nuove idee».

In particolare il presidente Agostini ha presentato le opportunità offerte dalla Marche al Filming Italy Sardegna Festival, nell’ambito di un panel moderato da Simone Gialdini direttore generale Anec, che ha visto la partecipazione di Paolo Del Brocco direttore DG Rai Cinema, Chiara Sbarigia presidente Cinecittà e Apa, Mario Lorini presidente Anec, Luigi Lonigro presidente Unione Editori e Distributori Anica, Alessandro Usai presidente Anica, Gabriella Buontempo Presidente Csc, Federica Lucisano produttrice e Ad. Della Lucisano media Group s.p.a, Maria Pia Ammirati direttrice di Rai Fiction, Matteo Zoppas presidente Ita/Ice Italia Trade Commission, Valerio Fiorespino ceo Italia di Fremantle Group, Giampaolo Letta Ad. di Medusa e del regista Giovanni Veronesi.

Il nuovo bando 2025 conferma l’impegno della Regione Marche a favore del cineturismo, dell’attrazione di produzioni nazionali e internazionali, e della promozione di modelli sostenibili e inclusivi, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea.

«Il sostegno alle produzioni non è solo incentivo economico, ma leva strategica per lo sviluppo territoriale», ha aggiunto Francesco Gesualdi, direttore di Marche Film Commission. «Il bando 2025 si inserisce in una visione di lungo periodo che punta a strutturare una filiera regionale solida, attrattiva e in grado di generare valore attraverso le storie che racconta e i luoghi che porta sullo schermo».

Tutti i dettagli del bando e i moduli per la candidatura sono disponibili sul sito di Fondazione Marche Cultura: www.fondazionemarchecultura.it/bandi/sostegno-alla-produzione-audiovisiva-bando-anno-2025/.