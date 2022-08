Mamma Santa, il nuovo videoclip afrobeat del cantante jesino Pasyfic

JESI – Si intitola “Mamma Santa” ed è il nuovo videoclip dell’artista e cantante Jonathan Tagoma, alias Pasyfic. Originario di Kinshasa, Congo, ma jesino d’adozione, 31 anni, da qualche tempo spopola sul canale YouTube con le sue canzoni che stanno suscitando interesse specie tra i giovanissimi. Il genere è afrobeat, un godibilissimo afro pop nato in Africa occidentale nella seconda metà degli anni Sessanta e divenuto particolarmente popolare negli anni Ottanta. Unisce elementi di musica tradizionale youruba, jazz, funk e altri stili in una commistione di generi e melodie che risultano ritmiche e godibilissime. Ispirandosi al popolare rapper e produttore discografico Maitre Gims, nel suo “Mamma Santa” – che il cantante jesino ha dedicato alla compagna – è appena uscito, mescola anche un po’ di salsa, creando un mix particolarissimo e piacevole. La canzone è accompagnata da un videoclip, già disponibile su YouTube (https://youtu.be/qqPTwaMCHh0 ) diretto da Carlos Valentino per la regia di Francesco De Fazio. Direttore della fotografia, lo jesino Alessandro Cecchi, mix e master Torci Records Studio.

La particolarità del videoclip è anche la location, riconoscibilissima e che strizza l’occhio alla nostra bella regione e ai suoi scorci più affascinanti, con le sue scenografie naturali. «Abbiamo girato “Mamma Santa” a Sirolo e Portonovo, sulla spiaggia – ci racconta Jonathan Tagoma – e credo sia riconoscibilissima con il suo bel paesaggio, un omaggio alla terra in cui vivo. Ringrazio i ragazzi che hanno fatto parte del cast, Angelo e Ilenia di Pasion Salsera che danzano con i piedi nell’acqua e Luca Stacchietti saxofonista della Room Jazz Band». Un nuovo progetto che segue i già noti “Nightclub”, “Jeans”, “Les yeux ouverts”, “Legacy”, “No pain no gain” e “Benzema”… Pasyfic è anche attivo sul canale Applemusic.

Il cantante jesino Jonathan Tagoma alias Pasyfic