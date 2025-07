A Maiolati Spontini ancora Venti d’estate, tra camminata solidale e fotografia itinerante

MAIOLATI SPONTINI – Nuova settimana di appuntamenti per “Venti d’estate”, la rassegna proposta dall’amministrazione comunale di Maiolati Spontini (An), in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, che copre il periodo da giugno a settembre con musica, cinema, spettacoli e mostre. Manifestazioni che, in questi giorni, toccheranno il capoluogo, Maiolati Spontini, ma anche le frazioni di Moie e Scorcelletti.

L’associazione sportiva “Maiolati United” e la Società Filarmonica Spontini organizzano, nella cornice del parco “Colle Celeste” di Maiolati Spontini, la Sagra del prosciutto, un evento culinario e culturale che celebra una delle eccellenze gastronomiche italiane, che vanta un’importante tradizione anche nelle Marche. La festa si svolge da venerdì 25 fino a domenica 27 luglio, quando è in programma anche la tradizionale fiera di Sant’Anna.

Gli ingredienti sono quelli consueti, ossia gusto, musica e divertimento, con alcune novità, come la “Fotografia istantanea itinerante”. Sabato e domenica, infatti, i visitatori potranno vivere un’esperienza speciale: farsi scattare un ritratto in bianco e nero, unico e irripetibile, realizzato sul momento. Il programma prevede, venerdì 25 luglio, dalle ore 18, brindisi e aperitivo con degustazione di vini locali. Nell’area bimbi saranno allestiti gonfiabili e non mancheranno gelato, mercatini e, dalla sera, musica dal vivo con il gruppo “I luoghi comuni” e a seguire il dj Ory in console. Sabato 26 luglio si inizierà alle ore 18 con la quarta edizione della “Gara podistica del Verdicchio”. A far ballare il pubblico saranno, invece, dalle ore 20 gli “Henosis Quartet” e dalle 22 il gruppo “Skasabalanka”.

Domenica 27 luglio via Erard, il viale che conduce al Colle Celeste, sarà invaso dalle bancarelle per la tradizionale Fiera di Sant’Anna. Nell’area della festa sono previsti uno spettacolo per bambini con Tony e l’esibizione delle atlete dell’associazione “Danzando”. La sera, la musica avrà le note del liscio con Matteo Bastari.

A Moie, invece, giovedì 24 luglio, in piazza Kennedy, la Pro loco comunale organizza l’iniziativa dal titolo “Camminiamo nella giusta direzione”. Si tratta di una camminata solidale prevista per il tardo pomeriggio, mentre al termine della giornata ci sarà la possibilità di sfidarsi in un torneo di burraco. Si parte alle 18,45 con la passeggiata guidata da “Oltre Concept Gym”, con pause di pilates mobility per rigenerarsi. La quota per partecipare è di 5 euro, che sarà devoluta alla Casa delle donne di Jesi – Centro antiviolenza. Al termine della camminata la Pro loco offirà un aperitivo healty, per brindare insieme a una buona causa. Per prenotare bisogna chiamare il numero 339 842 3555. La serata continuerà in piazza Kennedy, dove sarà in funzione la cucina, e dalle ore 21 si potrà prendere parte alla gara di burraco. Una serata di movimento, solidarietà, risate e buon cibo.

Anche la frazione di Scorcelletti si animerà durante questa settimana. Fino a domenica 27 luglio, infatti, va in scena “Musica mercato e festa del pesce”, a cura del Circolo ricreativo Scorcelletti, che propone divertimento, musica e ottima cucina.

Insomma, davvero appuntamenti continui, che ad agosto, da venerdì 22 a domenica 24, avranno un momento clou, a Moie, con la Notte Celeste. Una manifestazione che in poche edizioni è diventata già l’evento più atteso dell’estate. Per la prima volta si strutturerà in tre giorni con musica, spettacoli e ospiti, come il comico e cabarettista Leonardo Manera, noto per le sue partecipazioni a trasmissioni come Zelig o Quelli che il calcio. Il tradizionale concerto finale in piazza Kennedy sarà un tributo a Lucio Dalla, del gruppo “Ciao Lucio”, che porta in tutta Italia le cover del cantautore bolognese.