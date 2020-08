Macerata, gli studenti di Unimc attori per un Don Giovanni al telefono

MACERATA – Università di Macerata protagonista con i suoi studenti alla Notte dell’Opera. Il Gruppo Teatro attivato in collaborazione per il secondo anno con il Macerata Opera Festival, diretto dalla professoressa Maria Paola Scialdone e guidato dai registi David Quintili e Antonio Mingarelli, ha portato in scena un viaggio alternativo all’interno del mito di Don Giovanni, Mozart Motel. Tra gli spettatori, anche il cast quasi al completo del Don Giovanni (in programma allo Sferisterio l’8 agosto), guidato dal direttore Francesco Lanzillotta: una gradevolissima sorpresa per i giovani attori esordienti.

Il Gruppo Teatro Unimc con il cast lirico del Don Giovanni

Don Giovanni siamo noi, alla disperata ricerca del nostro desiderio in un mondo in cui l’Eros è svilito dalla dimensione dei social. È questa una delle molte suggestioni emerse dalla pièce, basata su testi scritti dagli studenti stessi.

Dietro le vetrate del chiostro del Palazzo di filosofia dell’ateneo, personaggi liberamente ispirati al Don Giovanni di Mozart – Zerlina, Elvira, Donna Anna, Leporello e il Commendatore – hanno messo in vetrina per lo spettatore le nevrosi della relazione contemporanea con l’erotismo, il cui esito può essere solo il thanatos, cui allude la partita a scacchi con la morte, alla quale lo spettatore è invitato a partecipare.

Originale e in linea con prevenzione Covid la modalità di fruizione dello spettacolo, che ha previsto il distanziamento fisico attraverso un vetro e l’ascolto dei monologhi via cellulare.

«Ancora una volta – commenta il rettore Francesco Adornato – l’ateneo di Macerata, in collaborazione con il Macerata Opera Festival, consente un’esperienza teatrale colta ed emozionante, che ha come protagonisti i giovani. Un’esperienza che si aggiunge a quella didattico-formativa nelle aule e che, al tempo stesso accresce, il percorso culturale e umano dei nostri studenti».

«La pandemia ci ha costretto a lavorare molto a distanza e poco in presenza – racconta la professoressa Scialdone -. Nonostante questo, i nostri studenti sono riusciti a realizzare uno scavo personale dei personaggi, restituendoli in una chiave contemporanea, al passo con i tempi, che rispecchia la loro percezione».

Gli attori del Gruppo Teatro Unimc sono: Elena Cherubini, Monia Ciminari, Margherita Di Fabio, Chiara Di Marco, Tommaso Lorenzini, Nicola Pavlidi, Teresa Pavone, Aurora Pigliapoco, Elisabetta Poloni, Maria Vitória Santana, Marzo Zamponi.

Tra gli autori dei testi, anche Martina Di Marco e Lucrezia Di Marco.