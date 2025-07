A Macerata con il “Rigoletto Audiotour”: una camminata per conoscere il capolavoro di Verdi

“Indossa le cuffie ed entra nel capolavoro di Giuseppe Verdi”. È l’esperienza che invita a vivere il “Rigoletto Audiotur”, la camminata immersiva e inclusiva che debutta a Macerata il 19 luglio, con repliche il 3, il 5 e l’8 agosto. L’evento, con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale, è stato presentato a Palazzo delle Marche dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, e da Michele Pirani, direttore artistico del progetto e presidente dell’associazione che lo ha prodotto, Astrifiammante, con la collaborazione di Riccardo Tabilio, regista e drammaturgo.

«Questo progetto – ha sottolineato il presidente Latini – è costruito su valori che riteniamo centrali per la nostra comunità, come l’accessibilità alla cultura, la valorizzazione del patrimonio artistico e la capacità di far dialogare passato e presente in una forma nuova e coinvolgente. Questa proposta non è soltanto un modo innovativo per avvicinarsi alla lirica, ma rappresenta una esempio concreto di come la cultura possa essere strumento di inclusione e coesione sociale».

Coerente con l’obiettivo primario di Astrifiammante, che è quello di divulgare il patrimonio operistico e la cultura musicale, “Rigoletto audiotour” è un viaggio immersivo aperto a tutti – spiega Pirani – uno spettacolo teatrale in cuffia attraverso i vicoli di Macerata fino allo Sferisterio”. Riccardo Tabilio, autore del testo e co-ideatore, ricorda, collegato in video, anche il ruolo attivo del pubblico, “invitato a vivere in modo avventuroso la trama, mettendosi in gioco e interagendo”.

Il tour audioguidato, senza barriere e accessibile anche alle persone con disabilità visive, rientra nell’ambito di “InOpera – Inclusività attraverso l’opera lirica”, un progetto giunto alla terza edizione, avviato dall’Assessore alle politiche sociali e pari opportunità della Città di Macerata Francesca D’Alessandro. L’amministrazione comunale patrocina l’iniziativa insieme all’Associazione Arena Sferisterio e il Macerata Opera Festival, il cui direttore artistico, il maestro Marco Vinco, in un video messaggio si è complimentato per l’iniziativa, in linea con la sua visione di direzione artistica, “la valorizzazione delle diversità e l’inclusività”.

Della durata di circa un’ora e per un massimo di 40 persone, il percorso propone l’ascolto di un testo originale sulla storia e sui protagonisti del Rigoletto, intervallato da brani musicali e richieste di interazione con il pubblico. Punto di incontro la Loggia del Grano (via don Minzoni, 22) per la registrazione e la consegna delle audioguide, 15 minuti prima della partenza fissata alle ore 18.30 (ad eccezione della data del 5 agosto alle ore 18.00). L’esperienza è gratuita, con prenotazione al numero 351 3131796.

