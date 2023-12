Macerata, Piero Romitelli secondo allo Zecchino d’oro con Greta (9 anni). Il dolce scatto sui social

Non solo Fano: c'è anche Macerata sul podio del festival canoro per i più piccoli. Greta (9 anni) ha portato la canzone dell'autore di Trodica Piero Romitelli

MACERATA – La canzone scritta da Piero Romitelli conquista il secondo posto sul podio dello Zecchino d’oro. L’autore marchigiano, originario di Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata, aveva scritto il suo brano per il festival più amato dai bambini.

Il titolo Ci pensa mamma era un inno a tutte le mamme del mondo, eroine indiscusse di figli e figlie. E Romitelli, all’indomani della vittoria, ha postato uno scatto tenero e dolcissimo, in cui si è fatto immortalare proprio con le sue gemelline, di 4 anni, Alma e Lena.

Piero Romitelli con la compagna Gioia e le loro due gemelle, Alma e Lena (foto per gentile concessione dell’intervistato)

La canzone di Romitelli era stata selezionata tra le 580 proposte arrivate allo Zecchino d’Oro e ha partecipato al festival internazionale della canzone per bambini, in gara con altri 13 singoli. A cantarla, è stata Greta, una bambina genovese (9 anni).

«Tutto è nato dopo aver visto la scorsa edizione de ˊLo Zecchinoˊ – aveva detto Romitelli ai microfoni di www.CentroPagina.it – È un singolo che ho fatto grazie alle mie figlie, Alma e Lena. Sì, loro ascoltano le mie canzoni, ma preferiscono quelle dello Zecchino. E mi hanno strappato una promessa: avrei scritto una canzone per loro, così avrebbero cantato una canzone del papà. E l’ho fatto».

A trionfare nell’edizione 2023 del concorso canoro dedicato ai più piccoli è stato invece il brano ‘Non ci cascheremo mai’ scritto dal fanese Francesco De Benedittis (insieme ai fratelli Francesco e Max Gazzé).