ANCONA – Ci sono libri che vale la pena leggere: soprattutto nel periodo natalizio. E soprattutto se a consigliarli è Valeria Scatasta, giovane book influencer 12enne di Fermo, che ogni mercoledì – sui propri social – tiene una rubrica di promozione culturale in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura.

Ma ora che si avvicina il Natale e che siamo tutti in preda alla frenesia del regalo dell’ultimo minuto, Valeria (sui social lavettasacrasia.book) ci dà qualche consiglio sui libri e i racconti più carini e particolari da mettere sotto l’albero. «Non mi sento di suggerire dei racconti solo per i bambini – dice – I libri sono adatti a tutti, sia ai bimbi sia agli adulti. Io consiglio questi intramontabili titoli».

E comincia ad elencarne alcuni: «ˊIl canto di Nataleˊ è un racconto molto carino, che rende il lettore incollato alle pagine del libro. Poi ce n’è un altro, che ho consigliato pure lo scorso anno e che si chiama ˊCome fu che Babbo Natale sposò la Befanaˊ. Guardate – ribadisce – non fatevi ingannare dal titolo. Questo racconto è adatto a tutti. Ogni libro può avere risvolti diversi a seconda dell’età del lettore. Bisogna guardare il mondo come bambini ma capirlo (e pensarlo) come adulti».

La book influencer Valeria Scatasta

Nella sua vita, in 12 anni, Valeria ha letto 499 libri: «Mi dà fastidio quel 9, devo assolutamente arrivare a 500 – ride – Comunque, vorrei dire che non ci sono tantissimi libri di Natale per ragazzini o per adulti. Per questo, mi piacerebbe esortare gli scrittori a scrivere più racconti per Natale. Ce n’è uno davvero gustoso, è ˊL’uomo che portava a spasso i libriˊ, di Carsten Henn. Ne parlo nel mio video del 18 dicembre. Ci parla del Natale in senso indiretto, dello spirito di comunità della gentilezza della solidarietà. E quest’anno l’augurio che vi faccio è quello di riempirvi di gentilezza. Perché il bene ritorna sempre, come ci insegna “Bella fronte”, fiaba istriana di Italo Calvino. Auguro a tutti di fare del bene, non solo nel periodo natalizio».

Spazio poi a «J.K Rowling (già autrice dei romanzi di Harry Potter, ndr), con ˊIl maialino di Nataleˊ, a Matt Haig con ˊUn bambino chiamato Nataleˊ e a Louisa May Alcott, che ha pubblicato ˊRacconti di Nataleˊ».

Per chi volesse tenersi aggiornato sulla lettura, si consiglia di visitare il profilo Valeria Scatasta (su Instagram, Tik Tok e Youtube). Sui social, la 12enne si chiama lavettasacrasia.book. In alternativa, si potranno visionare i suoi contenuti nella rubrica letteraria ˊL’angolo dei libriˊ, promossa da Fondazione Marche Cultura attraverso una pagina dedicata sul sito www.fondazionemarchecultura.it. Ogni mercoledì, la book influencer marchigiana offrirà un assaggio di trama intrecciato al suo personale punto di vista sulla scrittura e sulla storia del libro letto.