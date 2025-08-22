Jesi, si studia l’Indice dei libri proibiti della Planettiana. «Un tesoro nascosto, ora in primo piano»

JESI – Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo parla di «un tesoro nascosto, ora in primo piano!». Si tratta di un manoscritto, un “Indice dei libri proibiti” appartenuto alla famiglia Pianetti, di cui ora si studieranno e approfondiranno tutte le sfaccettature grazie a un progetto di ricerca finanziato con fondi Pnrr. «La Biblioteca Planettiana di Jesi – spiega Fiordelmondo – ottiene un finanziamento PNRR per studiare un manoscritto unico: l’Indice dei libri proibiti, risalente al XVII-XVIII secolo. Un/a ricercatore/ricercatrice si immergerà nei segreti di questo documento per svelare la storia di 256 libri censurati. Passato e futuro si incontrano nei Cantieri di digitalizzazione».

L’Indice dei libri proibiti fu un elenco istituito nel 1559 da papa Paolo IV per segnalare le opere ritenute pericolose per la fede o la morale dei cattolici. Erano inclusi autori considerati eretici, testi in volgare come alcune traduzioni della Bibbia, opere anonime e libri stampati da tipografi sospetti. Tra gli autori censurati figuravano nomi illustri come Machiavelli, Boccaccio, Descartes, Kant e Copernico. Lo scopo dell’Indice era quello di proteggere i fedeli dal diffondersi di idee ritenute eretiche o immorali, attraverso un rigido controllo sulla stampa.

Il progetto di studiarlo è stato proposto dal Comune e selezionato dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali e finanziato con una borsa di studio post-lauream della durata di nove mesi. La Scuola erogherà al Comune un contributo di poco più di 9mila euro

La borsa di ricerca post-lauream della durata di nove mesi sarà attivata entro il prossimo mese di settembre con selezione curata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, che ne seguirà anche la supervisione scientifica in stretta collaborazione con il personale della Biblioteca jesina. La ricerca si prefigge di analizzare in modo sistematico ogni singola edizione libraria menzionata nel manoscritto, con l’obiettivo principale di ricostruire il percorso di ciascun volume. Le attività si concentreranno in particolare su: analisi e descrizione accurata dell’esemplare esatto di ogni libro elencato, con le sue caratteristiche fisiche; esame di elementi come postille, timbri, segni di possesso e annotazioni che testimoniano l’uso storico e le pratiche di censura; studio del fondo librario per far emergere i meccanismi e le dinamiche della censura dell’epoca.

L’iniziativa si inserisce nel contesto più ampio dei Cantieri di digitalizzazione PNRR, volti a rendere più accessibile il patrimonio culturale italiano. Questa ricerca contribuirà a far luce su un capitolo cruciale della storia del libro e della censura in Italia, oltre a valorizzare il patrimonio bibliografico di Jesi.