Grande partecipazione di pubblico per assistere alle performance dei musicisti che si sono esibiti in piazza Pergolesi. È questo l'omaggio in musica della città per celebrare il compleanno del suo figlio illustre, Giovan Battista Pergolesi

JESI – Buon compleanno Pergolesi! La città di Jesi abbraccia il suo figlio illustre nel giorno della nascita, il 4 gennaio, e dalla piazza intitolata al celebre compositore spazio alla musica per una affascinante maratona: ecco “un pianoforte per Pergolesi”.

Sedici i musicisti che da questa mattina hanno suonato il grande pianoforte a coda posizionato in piazza e che hanno inondato di musica di tutti i generi il centro storico, per un compleanno davvero speciale e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per celebrare uno dei suoi figli illustri nato il 4 gennaio 1710.

«Un personaggio dalla vita breve ma molto intensa, segnata purtroppo da una salute precaria che non lo ha racchiuso in solitudine ma gli ha dato la possibilità di esprimere la sua personalità attraverso la musica – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo all’apertura della manifestazione di fronte a un folto pubblico – questa giornata è un modo per riallacciare il rapporto tra Giovan Battista Pergolesi e la cittadinanza, in una data che vorrei diventasse un appuntamento fisso ogni anno, perché Pergolesi così come Federico II sono due grandi personaggi che intendiamo celebrare». Il sindaco ha anche deposto una rosa bianca sul monumento dedicato a Pergolesi prima di lasciare spazio ai musicisti, tanti e variegati, tra cui anche la Banda musicale Città di Jesi “G.B.Pergolesi” al completo.





La banda musicale Città di Jesi “G.B.Pergolesi”

Oltre alla maratona musicale, la giornata dedicata a Pergolesi – promossa nell’ambito di JesiNatale 22 e Grand Tour cultura Marche in collaborazione con il Comune di Jesi e Rete museale urbana di Jesi con la collaborazione della Fondazione Pergolesi Spontini – vede l’itinerario guidato con partenza dal teatro Pergolesi passando per via Pergolesi e la casa natale del compositore fino alle sale pergolesiane e la cattedrale dove il piccolo Giovan Battista fu battezzato; visite guidate in teatro e l’intervista impossibile di Silvano Sbarbati.

«La particolarità di questa iniziativa – aggiunge il direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti – è che la musica esce dal teatro e dai luoghi ufficiali, per immergersi tra la gente, non solo con un repertorio di Pergolesi ma anche di altri autori perché la musica è universale e patrimonio di tutti!».

A Jesi c’è musica nell’aria, per onorare Pergolesi, con le sue più famose opere trasmesse nella filodiffusione e nei negozi del centro. Dunque buon compleanno a questo grande compositore che nelle sue note rivela una personalità artistica straordinaria, raffinata e immortale.