A Jesi la mostra di Mirco Tangherlini realizzata interamente con l’intelligenza artificiale

JESI – Sabato 10 febbraio, la galleria d’arte Feu!Lab, gestita dal poliedrico Maurizio Fava, sarà il palcoscenico di un atteso vernissage dedicato alla mostra personale di Mirco Tangherlini, dal titolo evocativo “Algoritmi d’arte: Risonanze AI”. In questa esposizione, l’intelligenza artificiale non è semplicemente un mezzo creativo, bensì una vera e propria estensione della visione artistica umana, plasmata dalla maestria di Tangherlini.

L’artista, lungi dal limitarsi a una passiva delega all’intelligenza artificiale, si pone come guida e ispiratore di questa tecnologia, trasformandola in un veicolo per esprimere un’estetica unica e personale. Ogni opera è il frutto di un dialogo profondo e complesso tra la mente umana e la macchina, un connubio in cui la creatività si fonde con l’algoritmo, dando vita a opere intriganti e suggestive.



Il vernissage non sarà solo l’inaugurazione di una straordinaria collezione, ma anche l’occasione per un dibattito stimolante sul crescente ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’arte. Domande cruciali si affacceranno: Che cosa definisce l’arte quando l’artista è una macchina? Come si evolverà il concetto stesso di arte di fronte a questa nuova frontiera tecnologica? Come valutare la qualità e il merito artistico delle opere generate dall’AI?

Un grande maestro della comunicazione per questo evento che si preannuncia come momento di ispirazione e condivisione, in cui verranno esplorate le implicazioni etiche, estetiche e culturali delle opere d’arte create attraverso l’intelligenza artificiale. Dopo il dibattito, gli spettatori saranno invitati a immergersi in una mostra straordinaria, ogni opera raccontando la sua storia unica.



Da non perdere, inoltre, il “finissage” dell’ultima giornata di mostra, un’occasione unica per partecipare a un workshop che approfondirà l’utilizzo dell’AI nel mondo del business. Un’opportunità formativa imperdibile per chi desidera rimanere al passo con i tempi e comprendere appieno le potenzialità di questa tecnologia innovativa. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 328 702 48 53.

L’ARTISTA

Mirco Tangherlini, classe 1957, è un illustratore, disegnatore e pubblicitario italiano. Attivo sulla scena artistica italiana ed internazionale dai primi anni ’80, ha firmato le illustrazioni delle più importanti riviste italiane come Panorama, Il Venerdì di Repubblica, Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Wired Italia, Tv Sorrisi e Canzoni. In ambito internazionale ha prodotto delle illustrazioni artistiche per Paris Match e per Nature.

Pioniere in Italia nell’utilizzo già negli anni ’80 della tecnologia Apple per cui ha anche lavorato dal 1990 al 1993 come consulente per la diffusione dei sistemi informatici presso le grandi case editrici italiane.

Nel 1998 Tangherlini ha vinto il Premio Internazionale “Digital Art Night” con la motivazione di “migliore applicazione multimediale dell’anno”.

Nel 2002 ha organizzato la sua prima mostra personale “2002 simmetrie” presso l’Arco Amoroso ad Ancona, la seconda personale di Tangherlini è stata invece allestita nel 2006 con il titolo “Un fluire di Bit nelle vene” a Gabicce Monte.

Nel 2016 è stata organizzata una nuova mostra con le opere grafiche di Mirco Tangherlini. L’esposizione, inaugurata il 28 maggio e durata fino al 26 giugno, si è svolta presso il Museo Omero di Ancona, all’interno della Mole Vanvitelliana con il titolo “Incorpore Hominis. Le opere esposte erano tratte principalmente dalla raccolta di tavole scientifiche illustrate “Mi spieghi dottore”, pubblicato nel 2015 da Rizzoli.