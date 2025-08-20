Jesi, “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce”: la mostra evento del Museo Diocesano

JESI – «Sono a Jesi dallo scorso marzo e nella città e nei paesi della Diocesi sto scoprendo la devozione di questa terra anche nelle tante ricchezze artistiche, nelle tradizioni e nella semplicità con cui spesso sento rivolgersi al Signore attraverso la figura di Maria, che è un riferimento. Perché tutti abbiamo bisogno di una madre e di riconoscere come madre una creatura e perché la maternità, nel suo affidare il figlio con fiducia al futuro, è speranza. E in questo senso la mostra che inauguriamo rappresenta bene il legame tra la maternità, che ne è il tema, è la speranza, alla quale è dedicato l’anno giubilare». Così il vescovo di Jesi, monsignor Paolo Ricciardi, nel presentare nelle sale del Museo Diocesano di Piazza Federico II “Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce”. La mostra tematica, all’interno del museo, sarà inaugurata il prossimo 30 agosto alle 17 e sarà visitabile fino al 30 novembre. A svelarne i temi, il direttore dell’ufficio beni culturali della diocesi di Jesi Randolfo Frattesi e le incaricate rispettivamente per i beni culturali e per l’edilizia di culto Katia Buratti e Giulia Giulianelli.

L’esposizione si compone di una selezione di opere dedicate alla figura della Madonna con il bambino: la Madonna in trono con Bambino e Angeli di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro proveniente dalla ex chiesa di Sant’Amico di Jesi, poi trasferita in Santa Maria del Colle; il dipinto della Madonna col bambino di padre Eugenio Azzocchi, frate carmelitano (Roma 1910 – Jesi 1978) noto per la sua eccezionale e coloratissima produzione artistica; l’Incoronazione della Vergine con S. Rocco e S. Sebastiano di Ercole Ramazzani (1536/1537-1598) proveniente dal Santuario della Madonna del Soccorso di Poggio San Marcello; una ulteriore Madonna con bambino di ambiente artistico umbro, datata al 1504, dalla Mensa Vescovile di Jesi. «Opere – spiegano Buratti e Giulianelli – che ricostruiscono dalla metà del ‘400 all’arte contemporanea un percorso iconografico attraverso le epoche e la maniera di raffigurare la Madonna col Bambino e che anche creano rimandi e contatti al resto della regione, nel cui circuito dei musei diocesani si inseriscono la mostra e il suo tema».

La mostra è infatti inserita in un progetto della Conferenza Episcopale Marchigiana, realizzata in collaborazione tra i quattordici musei diocesani delle Marche, sostenuta e patrocinata dalla Regione Ecclesiastica Marche. «Questa iniziativa intende essere un’espressione corale di fede e di cultura, che valorizza il patrimonio artistico, spirituale e umano delle nostre comunità – ha spiegato mons. Francesco Massara, delegato della Conferenza Episcopale Marchigiana per i beni culturali – Il tema scelto, ispirato alle parole di papa Francesco richiama la forza generativa della fede e la meraviglia del dono della vita, nella sua origine e nel suo compimento».

La mostra è accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie alle tavole tattili realizzate con un recente progetto di abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali che ha ottenuto il contributo del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per l’occasione saranno prodotte due nuove tavole, oltre alla disponibilità di testi descrittivi in braille, il sistema di scrittura per le persone cieche. «Quello di Jesi – ricorda il professor Frattesi è uno dei pochi musei diocesani delle Marche ad aver abbattuto le barriere architettoniche. Un Museo che accoglie fino a 10mila visitatori l’anno, grazie al lavoro e alla disponibilità del suo staff».

Nel programma della mostra, anche un «ciclo di incontri – spiega Buratti – nel corso dei quali approfondire alcuni aspetti del tema affrontato, dal punto di vista storico-iconografico, dell’arte contemporanea e anche teologico». Nota curiosa e importante, proprio dalle figure di melograni presenti sul manto della Madonna ritratta nel dipinto di Bellinzoni è stata tratta l’idea del logo del museo jesino. A lavorare all’allestimento è stata la Mastro T di Emanuele Ticà, realtà di Camerino intervenuta anche sul restauro del celeberrimo Studiolo del Duca di Palazzo Ducale a Urbino.

Il Museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e la domenica dalle 16 alle 19.

Info: Museo Diocesano di Jesi, piazza Federico II, 7 – tel. 0731 226749 – museodiocesanojesi@gmail.com